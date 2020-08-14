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禁華為、抖音…川普：新冠疫情後 我對中國看法變了

世界日報 / 記者張文馨、編譯潘勛／綜合13日電
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

川普總統13日上福斯商業台(FoxBusiness)節目表示，自新冠肺炎疫情爆發以來，他對中國的看法已改變，禁止華為抖音(TikTok)等企業在美營運，是為了捍衛美國安全；他並說，他收回了美國給香港的優惠待遇，於是在中共治理下，香港金融市場將萬劫不復，「落入地獄」，人們不再到當地做生意。

福斯商業台13日報導，川普在「與瑪莉亞共度早晨」(Mornings with Maria)節目中表示，他對中國的看法，要分新冠疫情前、後兩個階段，「他們(指中共)治理他們的國家，我們治理我們的，只是還有其他對待我國很差的國家，我們要搞定……我們簽了新的美墨加協定。還在理順與中貿易過程時，疫情爆發了」。

美、中官員互批對方該為新冠病毒的起源負責，川普及其他政府高官把新冠病毒冠上「中國病毒」、「中國瘟疫」的名稱。本月上旬，川普簽署行政命令，禁止美方公司與中資社群媒體抖音、微信往來；更早在7月，川普已針對含華為的五家中方公司祭出類似的做法，這項命令13日正式生效。

財經頻道CNBC報導，貿易談判代表賴海哲(Robert Lighthizer)和中國國務院副總理劉鶴將於15日舉行視訊會議，針對第一階段經貿協議實施情形交換意見；中方可能在會中談到TikTok。

談到香港問題時，川普說，壹傳媒創辦人黎智英被捕，是一件很可怕的事。他表示，香港很複雜，美國提供大量資金給港方，是以優惠的形式，想讓香港自由、能運作，甚至是損己利港；現在，中國實施「港區國安法」，剝奪香港的自由，因此他把美國給的優惠全收回來，而「現在都收回來了，香港註定會失敗」。

川普指的是他5月間宣布終止與香港特殊貿易關係。他向福斯商業台表示，終止特殊貿易關係，意味香港不再有能力吸引企業，無法如紐約、倫敦，充當全球金融樞紐；「香港交由中國治理，不再如以往，是由數千才智之士治理，是絕無法成功的」。

也有媒體分析認為，川普發現自己連任機率受新冠疫情影響大大減弱，故愈來愈著力甩鍋給新冠病毒起源地的中國。

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