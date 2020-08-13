防疫！ 美韓聯合軍演規模縮水

韓聯社12日報導，南韓與美國本周將展開年度聯合軍事演習，由於擔憂新冠病毒疫情擴散，今年軍演規模縮減，不會動員駐韓美軍。

韓美聯合軍演通常是在8月舉行，由於美國人員參與可能因疫情出現變數，兩國一直在討論如何調整演習。

韓美雙方將有數以萬計的軍人參加演習，不過大部分是聚焦在電腦模擬而非實地訓練。

韓聯社報導，這場演習將在16日到28日舉行，規模縮減，不過演習時間延長了幾天，以分散參與者並減少夜間活動。南韓國防部發言人說，目前還沒做出最終決定。

駐韓美軍目前約有2萬8500人，7月以來，美軍與相關職員眷屬至少通報65起確診病例，令基地附近的居民感到擔憂。所有病例都是在抵達或兩周強制隔離期間確診。