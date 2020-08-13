法民眾遊尼日遭擊殺 政府列危險地區

法國官方對尼日發出旅遊警示，建議民眾不要去尼日旅遊！6名法國非政府組織成員9日在尼日旅遊時遭到殺害，法國外交部於12日在網站上表示，「強烈建議」民眾不要到尼日旅遊。尼日部分地區常有激進組織活動，馬克宏已承諾會加強武裝，因尼日也宣布事發地區進入緊急狀態。

尼日的庫雷地區以西非長頸鹿（長頸鹿的亞種）最後棲息地聞名，遊客可以乘坐吉普車近距離觀賞長頸鹿。西非長頸鹿最大的特色是它較淺的斑點，雖然只有去尼日才能獲得一睹牠們風采的最後機會，但目前看來可能付出的代價太高。

增列危險地區

根據《阿納多盧通訊社》報導，遭殺害的6名法國人是國際非政府人道救援組織ACTED員工，他們在距離首都尼阿美65公里的庫雷地區觀賞長頸鹿活動，不料卻連帶他們的導遊、司機共8人被殺害。尼日總統依蘇福（Mahamadou Issoufou）也隨即宣布庫爾地區進入緊急狀態。

根據《半島電視台》報導，襲擊者沒有留下任何線索，也沒有任何組織承認該事件是他們所為。本來尼阿美跟庫雷地區與尼日其他地方比起來相對安全，被法國歸類為「須當心但可以旅遊」的地區。但現在庫雷地區也名列危險區域，首都尼阿美則被列為除非有必要原因，否則建議避開的地區。

恐怖組織侵擾

雖然沒有恐怖組織站出來，但許多專家強烈懷疑遊客襲擊事件是大撒哈拉伊斯蘭國（Islamic State in the Greater Sahara）所為，因為他們不久前才吃過法軍的苦頭。法軍與布吉納法索、查德、馬利、茅利塔尼亞、尼日聯合在恐怖組織肆虐的薩赫勒地區擊斃許多恐怖分子，但至今仍不時受恐怖組織侵擾。

經過法國遊客被殺的事件過後，馬克宏於11日承諾會再加強薩赫勒地區的武裝。一切動盪的起源是從2012年馬利北部圖阿雷格人的武裝叛亂開始。馬利政府作戰失利，與蓋達組織有關的伊斯蘭激進份子趁亂控制了馬利北部。多國部隊聯軍都無法控制局面，鄰近的布吉納法索、尼日等國也受到波及。

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