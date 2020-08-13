日砸重金交朋友 助孟加拉基礎建設

日本政府加碼貸款給孟加拉共和國，幫助基礎建設。日本媒體指出，日本政府週三宣佈加碼貸款給孟加拉共和國3.71億美金，預計用在7項計畫上，多數是和基礎建設有關。媒體分析，在政治目的上，日本希望透過支持孟加拉，以獲取在聯合國安理事會的支持與地位。

《Japan Time》引述共同社消息報導，日本貸款給孟加拉共和國的31.7億美金預計會用在7項計畫中，包括8.4億美金將投入跨越賈木訥河（位於孟加拉中部地帶）的公路建設，7.5億美金將擴建孟加拉首都的哈茲拉特沙阿賈拉勒國際機場，以因應越來越多的貨運需求。

在都會區交通建設上，日本也投入高達12億幫助孟加拉建設了電鐵。媒體統計，日本是目前孟加拉最大的援助國，而孟加拉的經濟成長也在近幾年頗有起色，根據亞洲開發銀行統計，孟加拉在2018和2019年，經濟成長分別為7.9%和8.2%

日本與孟加拉的關係良好已經逾一個世紀，雙方每年貿易來往高達23億美金。日本為孟加拉第7大進口國，主要進口紡織品、草編製品和蝦，日本則為孟加拉第4大外貿投資來源，也是替孟加拉拉攏其他外國資源的主要推手。

在新冠肺炎疫情時，NHK報導，日本除了在醫療上援助，也持續幫助孟加拉，接納從緬甸逃出來的羅興亞穆斯林，幫助他們前往孟加拉。

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