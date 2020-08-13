南韓明年將建首艘航艦 搭載美製F-35B戰機

美國有線電視新聞網（CNN）12日報導，南韓國防部宣布，打算在明年開始建造南韓第一艘航空母艦，並將搭載F-35B戰機，期盼能在2030年下水服役。

南韓去年曾暗示有意建造航艦，表示會建造一艘「多用途大型運輸船」。在11日發表的「2021年至2025年國防中期規畫」，則首度明確承諾將建造耗資數十億美元的航艦。

南韓國防部說：「三萬噸級航艦能運送軍隊、軍備和物資，也能搭載垂直起降戰機。這將使軍方能更有效壓制威脅，航艦也能扮演海軍部隊控管中心的角色，協助向爭議地區海域派遣部隊及物資。」

南韓政府表示，將採購20架美製F-35B戰機，這種戰機具備短距起飛與垂直降落能力，適合小型航艦。

南韓將加入美國和日本行列，在西太平洋的輕型航艦上部署F-35B戰機。這三國與北韓關係緊張。

2018年12月，日本宣布將改造直升機護衛艦「出雲號」，以便搭載F-35B戰機。此舉具有里程碑意義，使日本自二戰以來首次擁有航艦。改裝出雲號是日本最新國防白皮書中列出的項目之一，已在明年3月為止的2020財年開始進行。

美國也在日本部署一艘配備F-35B戰機、有「小航艦」之稱的兩棲攻擊艦「美利堅號」。南韓將打造的三萬噸級航艦，尺寸跟出雲號相近，但小於4.3萬噸的「美利堅號」。

增購神盾級驅逐艦 強化機動戰力

南韓未來五年國防藍圖中，也發表了輕航艦示意圖，外觀和美國兩棲攻擊艦類似。南韓還表示這艘航艦未來將作為南韓機動艦隊中樞，負責保護重要海路和南韓利益，為此南韓將採購更多神盾級驅逐艦等新世代軍艦，強化機動艦隊戰力。

曾在美國太平洋司令部聯合情報中心擔任主管的美海軍退役上校舒斯特說：「小航艦為南韓提供的主要優點是，可當成移動機場使用。若北韓瞄準南韓陸地上的空軍基地，從不斷變化地點進行移動調度與攻擊的能力，將帶來戰術與作戰優勢。」