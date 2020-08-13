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南韓擬造航艦 專家：敵人近在咫尺花大錢不明智

世界日報 / 編譯陳韋廷／綜合12日電

南韓發表中期國防計畫表明將開始建造航空母艦，但計畫中並未明確提到造價。根據美國政府報告，比南韓航艦體積大上25%到30%的美國「美利堅號」兩棲攻擊艦，造價近40億美元，南韓航艦上配備的垂直起降F-35B戰機，每架超過1.2億美元。南韓的主要威脅北韓近在咫尺，引發外界批評耗費巨資建造航艦並不明智。

南韓退役將軍全仁釩說：「真的需要進行成本效益分析。在這方面投入這麼多錢值得嗎？若我們在這方面進行這麼大的投資，難道不會影響其他優先戰力嗎？」他指出，南韓應該優先投入的領域為後勤、訓練及更好的無線電設備。

美國軍事專家艾克斯也認為，南韓建造航艦似乎是一項奇怪甚至是不明智的投資，因南韓最大威脅來自距離首都首爾約48公里的北韓陸軍。除非南韓是想反擊中國大陸的擴張及其在黃海上的非法捕撈，否則建造航艦用處不大。

他並指出，南韓武裝力量，主要是為了減緩北韓戰車部隊前進速度，並將其擊退，因此南韓長期將大量軍事資源投入到地面與近空支援能力。

此外，有分析人士認為，南韓想建造航艦，是因為日本準備將直升機護衛艦「出雲號」改裝成航艦，因此南韓決定建造一艘和出雲號同級的航艦。

南韓 北韓 直升機

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