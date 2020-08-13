疑大雨釀災 蘇格蘭客運列車出軌3死6傷

蘇格蘭東岸12日早上發生一起客運列車嚴重出軌事件，造成3人當場死亡和6人受傷，但傷勢不嚴重。目前未知意外成因，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）形容，這是一起非常嚴重事故。

綜合媒體報導，蘇格蘭東部和中部過去一晚受暴風雨吹襲，部分地區嚴重水浸。事發地點附近在意外前兩小時曾經出現山泥傾瀉，可能影響路軌。

中央社報導，據當地電視台播出的畫面顯示，蘇格蘭石油城市亞伯丁（Aberdeen）南方的斯冬希文（Stonehaven）附近林地竄出滾滾黑煙，當地前一天降大雨，蘇格蘭鐵路公司（ScotRail）列車12日上午發生脫軌意外。

英國廣播公司（BBC）報導，此列車的前後都有機車頭，共4節載客車廂，前機車頭和3節車廂出軌，立在河堤上。

警方在當地時間上午9時40分，接獲列車在斯冬希文附近出軌通報。據英國交通警察局（British Transport Police）表示，有3人當場宣告死亡，另有6人受傷送醫，但被認為傷勢不嚴重，據信罹難者包括列車司機。

英國首相強生（Boris Johnson ）表示，他獲悉蘇格蘭發生嚴重列車出軌事故，深感悲傷。