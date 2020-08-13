演藝「紅色警戒」 英業者籲政府重視

受到疫情的影響，英國的演藝活動場館至今已關閉5個月，嚴重影響了逾百萬名演藝活動業的技術業者，職業燈光音控協會（PLASA）日前發起「紅色警戒」運動，打著「我們辦活動（#WeMakeEvents）」的標語，呼籲政府重視演藝活動業基層員工受到危急的工作，多個英國知名演藝活動場館自11日起在場館外亮起紅燈以示支持。

百萬業者受衝擊

根據《BBC》的報導，英國全國有300多個場館在11日晚間亮起紅燈，響應業者發起的運動，其中不泛皇家阿爾伯特音樂廳、國家劇院以及溫布利球場等重要文化地標，皇家阿爾伯特音樂廳技術總監傑佛利表示，「我們的活動依賴無數的供貨商、生產者與自由業者，但許多業者的生計正陷入危險，」傑佛利呼籲，政府應投注更多「休假資助」的資金在演藝活動業。

《標準晚報》的報導指出，目前英國的演藝活動場館全面關閉，原本表定8月1日重新開放，但隨後又被首相強森延後至少兩週。受到疫情影響，估計有逾百萬名演藝活動的技術業者受到衝擊，業界擔心政府補助文化產業的15.7億英鎊的緊急救助金不會輪到燈光技師、音訊工程師與巡迴演出人員等基層技術業者。

紅色警戒活動

11日當晚，數十名活動業者排列在倫敦泰晤士河岸，舉起亮著紅燈的手機以示抗議，而在曼徹斯特，數百名失業的工作人員也發起一場遊行，安靜的走過該市許多關閉的場館。此外，位於聯合王國其他構成國的威爾斯千禧中心，以及蘇格蘭的圖坦卡蒙哇哇屋等重要場館，也亮起紅燈支持。

除了活動基層業者，英國在地的演藝人員也紛紛響應運動，來自曼徹斯特的肘樂團，以及來自雪菲爾的樂團北極潑猴，都發起募款演出或集資活動，幫助家鄉的音樂場館。另外，歌手蓋布瑞爾則是發文表示，許多高級藝術都有受到補助，但現場演藝活動的業者，尤其是自由接業的人，反而被政府的紓困方案「休假資助」忽略了。

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