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西非矢志根除海盜 奈及利亞憤開罰

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
西非奈及利亞近日終於首度制裁海盜。圖為歐盟聯軍拯救被脅持船隻的畫面（Photo by The EU Naval Force (EU NAVFOR) Somalia - Operation Atalanta on Flickr under C.C License）
西非奈及利亞近日終於首度制裁海盜。圖為歐盟聯軍拯救被脅持船隻的畫面（Photo by The EU Naval Force (EU NAVFOR) Somalia - Operation Atalanta on Flickr under C.C License）

西非海盜猖獗多年，終於受到法律的制裁！奈及利亞法院近日終於首次對西非外海海盜展開制裁，對挾持人質的海盜開罰52000美元。西非的幾內亞海灣長年來受到海盜侵擾，無奈各國無力面對，也讓全球目前80%的海盜事件發生在此。但後來西非國家決定攜手制定反海盜法、協力打擊海盜。

根據《英國廣播公司》報導，奈及利亞法官近日對3名本國籍的海盜進行處分，他們因為涉嫌脅持商船、綁架人質並勒索200萬美元的贖金遭到法院判處每個人都要繳納52000美元的罰金。這是首度有西非國家針對海盜行為進行開罰，該國海巡署官員賈馬說，很高興政府開始對根除海盜做出努力。

奈及利亞的外海包含在幾內亞灣下，此區是目前除了索馬利亞外海以外，海盜最猖獗的地方，根據國際海事局的統計，約有80%的海盜脅持事件都發生在此，雖然國際間都希望能設法降低海盜數量，但是沿岸各國皆無力處理，直到2019年，幾內亞灣沿岸各國終於一同制定反海盜法，希望能攜手打擊海盜。

海盜在《聯合國海洋法公約》的規範下，是國際法中絕對禁止的行為，不過由於西非多國經濟困頓，人民常常被迫從事海盜行為，也讓當地的海盜行為長達數十年無法根絕，而且今年的海盜劫持人數總和與過去27年加總差不多，愈來愈猖獗的海盜也迫使西非各國開始重視海盜問題。

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