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抵制日貨運動已逾1年 7成多韓國人仍拒買日貨

聯合報 / 編譯張佑生╱即時報導
首爾街頭的韓國國旗與杯葛日本貨的旗幟並列。法新社
首爾街頭的韓國國旗與杯葛日本貨的旗幟並列。法新社

韓國國際廣播電台12日報導：因日本對韓採取出口限制措施而掀起的韓國抵制日貨運動已逾1年，目前有7成多韓國人表示仍拒買日貨。

韓國放送廣告振興公社12日發布與抵制日貨運動相關的8月消費者形態調查結果，顯示目前參加抵制日貨運動的回答者佔比75%，女性佔比78%，男性佔比72%， 50歲年齡段的人參加率最高，20歲年齡段最低。

參加抵制日貨運動後放棄購買的日本商品以時裝最多，佔比56%，其後依次為酒類(43%)、生活用品(37%)、食品飲料(36%)和化妝品(34%) 。69%的人回答並未因參加抵制日貨運動而感到不便。預計抵制日貨運動將繼續持續2年以上時間的人佔比53%。

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