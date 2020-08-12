6連任掀示威潮 白俄羅斯總統魯卡申科：不容忍革命

白俄羅斯被一些中國學者稱為「一帶一路」支點國家，9日大選結果魯卡申柯6連霸，街頭爆發抗議示威浪潮，目前已造成一死。被西方稱為「歐洲最後獨裁者」的總統魯卡申柯則表示，不會容忍「烏克蘭式」革命。

BBC報導，現任總統以「壓倒多數」再次當選後，反對派總統候選人季哈諾夫斯卡亞拒承認選舉結果，她要求「以和平方式移交」權力。 但魯卡申柯說，他不會允許在白俄羅斯上演烏克蘭的「廣場革命」。

烏克蘭「廣場革命」指的是烏克蘭抗議示威者2013至14年間，通過長達93天的占領首都基輔獨立廣場，最終迫使親俄總統下台的政治運動。

報導指出，在選舉前，白俄羅斯就逮捕了一些被指為「僱傭兵」的俄羅斯人後，說他們潛入白俄羅斯是為了在選舉前製造混亂，並說有人要在白俄羅斯發動某種「顏色革命」，魯卡申柯也對「顏色革命」發出警告。

魯卡申柯在８月４日的講話中指責俄羅斯試圖干預該國選舉，並說「俄羅斯害怕失去我們，除了我們，它（俄羅斯）已經沒有真正緊密的盟友了」。

據報導，俄羅斯和白俄羅斯在1999年簽署了成立俄白聯盟國家條約。俄羅斯總統普亭一直呼籲推動兩國實現一體化。今年初魯卡申柯說，白俄羅斯在一體化方面受到俄羅斯強迫。