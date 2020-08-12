影／野生黑熊討食物！男餵三明治挨批「會害牠被射殺」

美國有一家人日前到馬里蘭州一處偏遠林地度假野餐時，竟遇到閒晃的黑熊跑來蹭飯。只見牠和這一家人同桌，耐心等著花生醬三明治做好，然後張口大快朵頤，讓旁觀者直呼不敢置信。

拍下奇遇的TikTok用戶奈斯比（Kaitlyn Nesbitt）表示，他們一家人6日來到馬里蘭州深溪（Deep Creek）的小木屋，「這是朋友的木屋，他們說附近總是有熊，但從沒打擾過他們」，「我們之中一些人習慣野外生活，被告誡不要做出突然的動作，並留在原地。」她稱其他人嚇死了，只敢從木屋陽台拍攝，但影片中的勇者決定試試運氣。

根據她的描述，正當他們享用零食與啤酒時，那頭黑熊突然從周圍的樹叢冒出來找吃的，隨後就靠近野餐桌，也不管同桌的四男一女面露緊張，彷彿就在等著人類餵食。

影片可見，其中一名男子帶來麵包和花生醬，還向黑熊比出狀似要牠耐心等候的手勢。見到黑熊還真乖乖坐等三明治做好，一名男子驚呼「這是他X的開玩笑吧。」

男子隨後將做好的三明治遞到黑熊面前讓牠享用，另一名男子則開始幫忙做三明治。第三名男子也跑到野餐桌，先把收納罐裝啤酒的紙箱放到桌面，好為自己騰出座位，隨後又把紙箱慢慢放到地面，以防黑熊看到後企圖染指啤酒，他們最後跟黑熊自拍，奈斯比則說牠毫髮無傷地回到林中。

每日郵報指出，這一行人的舉動其實已違反馬里蘭州的州法，也引來網友強烈批評，有Reddit網友就批「這群人是徹底的蠢人！」、「我在加拿大種了一個夏天的樹，聽到無數的熊因這種白痴而被射殺。垃圾到不行的傢伙。」、「這就是你們讓熊被殺的原因」。