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南蘇丹政府招安部落不服 衝突駁火70人身亡

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

南蘇丹在政局初穩不久，再度爆發大規模衝突！聯合國11日表示，南蘇丹北部省份發生軍民大規模衝突，造成至少70人死亡、數十人受傷，由於南蘇丹在政府成立後，陸續對當地軍閥進行解除武裝，但是有勢力仍不服，因此產生悲劇。南蘇丹2011年從蘇丹獨立後，好不容易今年成立穩定政府，但國內局勢仍在混亂之中。

地方勢力難屈服

根據《半島電視台》，南蘇丹自2011年脫離蘇丹以來，經過衣索比亞、南非、非洲聯盟與聯合國各方多年調停後，才在今年與蘇丹、國內反對勢力達成協議，讓南蘇丹政府得以成形，並陸續開始進行國家正常化的進程，其中亦包括讓各地的武裝勢力和平解除武裝，不過許多基地組織仍持續進行抵抗。

聯合國發言人杜加里克表示，這次的衝突便是軍隊與當地部落交涉的過程中，部落不願意接受政府的非武裝措施，導致雙方駁火造成重大傷亡，聯合國的維和部隊將考慮進駐，防止類似悲劇再發生。根據軍方發言人羅拉孔表示，附近的村莊都受到波及，軍方基地也遭到襲擊。

戰亂、疫情夾擊

《每日新聞》提到，國際犯罪組織的資深南蘇丹研究員波士威爾分析，解除武裝的行動非常不容易，畢竟地方勢力已經成形，因此面對政府招降往往採取抗拒的態度，可是南蘇丹政府官員以軍政府組成為主，缺乏多元政治手段解決國內衝突，這也是未來該國政府持續要面對的難題。

南蘇丹自2011年獨立後，長年陷入內戰、種族衝突，已造成超過40萬人身亡。近來新冠肺炎也對該國造成威脅，根據《新華網》報導，近日又有126位醫護人員確診新冠肺炎，全國目前2473人確診、47人死亡，1264人康復，不過該國醫療資源匱乏仍讓外界非常擔心。

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南蘇丹 聯合國

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