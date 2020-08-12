白俄羅斯大選爆衝突 落選候選人攜兒避難

白俄羅斯大選，反對派候選人落選，攜兒避難立陶宛！白俄羅斯大選於9日落幕，由現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）再次連任，不過人民懷疑政府作票上街抗議，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也提出申訴卻遭拘留。抗議愈演愈烈，季哈諾夫斯卡婭為保自己與孩子的安全，目前已逃往立陶宛避難。

擔心安危避走他鄉

根據《英國廣播公司》報導，37歲的季哈諾夫斯卡婭在丈夫被禁止加入選舉又被捕後，跳出來競選總統。她過去曾擔任老師，但後來辭掉工作，直到競選前一直擔任家庭主婦。她在11日發布YouTube影片感性地說，她以為競選過程給了她足夠的力量面對一切，但她發現，自己還是過去那位軟弱的女性。

選舉結果顯示，季哈諾夫斯卡婭只贏得了9.9％的選票，但她認為選舉不公，於10日試圖提出申訴，卻只換來7小時的拘留。警民間的暴動也於選舉結果公布後馬上爆發。在選舉開始前，季哈諾夫斯卡婭就把孩子送到立陶宛，自己隨後前往該地與孩子團聚。

她表示，自己離開國家的決定完全出於自由意志，並沒有受任何人影響，即便許多人會因此譴責她，但她還是會將孩子擺在第一順位。隨後又有一部影片流出，她在影片中表示沒有任何生命該因為選舉不公的事件犧牲，希望大家不要再冒著生命危險抗議，照顧好自己與身邊重要的人，不過有人認為該部影片是她在受拘留時被威脅拍攝。

兩權關注之地

根據《Defense one》報導，盧卡申科認為，所有的反對派支持者都是受外國勢力控制的「小綿羊」。但其實白俄羅斯至今一直受到俄羅斯的掌控。美國近期也開始減少一直以來對白俄羅斯的制裁項目，試圖與其建立關係。專家表示，上述事件過後，白俄羅斯最終不是倒向西方，就是與俄羅斯關係更加緊密。

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