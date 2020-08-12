涉為外國搜集情報 伊朗2間諜犯判刑

伊朗再傳判刑間諜犯！伊朗法院日前宣判兩名間諜犯10年徒刑，兩人分別涉嫌為以色列、德國與英國搜集情報，此外，司法部發言人艾斯邁里指出，伊朗近幾個月另逮捕5名涉嫌進行諜報活動的嫌犯。伊朗近來判刑多位間諜犯，其司法系統也經常受國際人權組織斥責，被指控沒有提供公平審判的程序。

涉嫌與境外勢力合作

根據《半島電視台》的報導，伊朗司法部發言人艾斯邁里表示，其中一名犯人莫賽赫伯涉嫌利用奧地利與伊朗關係協會秘書長身份，「暗地為以色列情報和特殊使命局（Mossad）和德國從事間諜活動，」提供對方關於伊朗「飛彈、核能、奈米科技以及醫療領域」的資訊。

《BBC》的報導指出，莫賽赫伯同時擁有伊朗與奧地利雙重國籍，而據奧地利《標準報》的披露，他在2019年1月時前往伊朗首都德黑蘭時被捕。奧地利去年曾呼籲釋放莫賽赫伯，但伊朗以不允許雙重國籍回絕，並禁止伊朗人進用外國領事協助。

另一名同樣被判刑10年的犯人什哈尼，則是涉嫌為英國秘密情報局「軍情六處（MI6）」進行諜報活動，並試圖拉攏伊朗官員加入「軍情六處」。此外，什哈尼也被指控「為敵方」傳遞伊朗中央銀行與國防部的資料。

人團質疑伊朗司法體系

近年來隨著伊朗與西方國家的關係惡化，伊朗經常逮捕與判刑涉嫌與外國合作的間諜，但其司法體系也常被國際人權團體質疑，人權觀察（HRW）曾指出，伊朗「時常沒有達到提供公平審判，且在法院上使用可能是經由酷刑得來的自白當作證據。」

伊朗情報與國家安全部去年曾表示，在去年12月時逮捕了8名與美國中央情報局（CIA）有連結的人，另在2018年3月至2019年3月間，拆解了一個中央情報局的間諜網絡，共逮捕了17名嫌犯，其中有數人被判死刑，美國總統川普當時曾斥駁這個聲稱「完全錯誤。」

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