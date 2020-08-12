快訊

陳其邁登廣告撐香港 柯文哲批：全是選舉操作

這個金融商品 彭淮南擋了一輩子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

涉為外國搜集情報 伊朗2間諜犯判刑

台灣醒報 / 記者王安棣╱台北報導

伊朗再傳判刑間諜犯！伊朗法院日前宣判兩名間諜犯10年徒刑，兩人分別涉嫌為以色列、德國與英國搜集情報，此外，司法部發言人艾斯邁里指出，伊朗近幾個月另逮捕5名涉嫌進行諜報活動的嫌犯。伊朗近來判刑多位間諜犯，其司法系統也經常受國際人權組織斥責，被指控沒有提供公平審判的程序。

涉嫌與境外勢力合作

根據《半島電視台》的報導，伊朗司法部發言人艾斯邁里表示，其中一名犯人莫賽赫伯涉嫌利用奧地利與伊朗關係協會秘書長身份，「暗地為以色列情報和特殊使命局（Mossad）和德國從事間諜活動，」提供對方關於伊朗「飛彈、核能、奈米科技以及醫療領域」的資訊。

《BBC》的報導指出，莫賽赫伯同時擁有伊朗與奧地利雙重國籍，而據奧地利《標準報》的披露，他在2019年1月時前往伊朗首都德黑蘭時被捕。奧地利去年曾呼籲釋放莫賽赫伯，但伊朗以不允許雙重國籍回絕，並禁止伊朗人進用外國領事協助。

另一名同樣被判刑10年的犯人什哈尼，則是涉嫌為英國秘密情報局「軍情六處（MI6）」進行諜報活動，並試圖拉攏伊朗官員加入「軍情六處」。此外，什哈尼也被指控「為敵方」傳遞伊朗中央銀行與國防部的資料。

人團質疑伊朗司法體系

近年來隨著伊朗與西方國家的關係惡化，伊朗經常逮捕與判刑涉嫌與外國合作的間諜，但其司法體系也常被國際人權團體質疑，人權觀察（HRW）曾指出，伊朗「時常沒有達到提供公平審判，且在法院上使用可能是經由酷刑得來的自白當作證據。」

伊朗情報與國家安全部去年曾表示，在去年12月時逮捕了8名與美國中央情報局（CIA）有連結的人，另在2018年3月至2019年3月間，拆解了一個中央情報局的間諜網絡，共逮捕了17名嫌犯，其中有數人被判死刑，美國總統川普當時曾斥駁這個聲稱「完全錯誤。」

【更多精采內容，詳見

伊朗 間諜 司法

延伸閱讀

阿查爾為疫情合作而來 川普：我不考慮訪問台灣

專家：中國未被孤立 印度應強化地緣政治

美情報高層爆料：大陸反川普 俄國捅拜登

美控中俄伊朗介入大選 新「軸心三國」各懷鬼胎

相關新聞

巴西總統口出狂語 稱亞馬遜雨林大火是謊言

儘管巴西政府數據顯示，亞馬遜雨林的火災件數呈現增加趨勢，但總統波索納洛（Jair Bolsonaro）卻宣稱大火肆虐亞馬...

韓國金海市潤滑油倉庫爆炸 大火連燒4小時未止

韓國慶尚南道金海市一處倉庫今天接近中午時傳出火警，大火延燒4個小時仍未撲滅，導致2名工廠相關人員及3名消防人員送醫

俄主權基金執行長：疫苗可能11月推出　懷疑者無法獲得

俄羅斯直接投資基金（RDIF）執行長德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）12日表示，俄國研發的新冠病毒疫苗可能在...

白俄羅斯因大選連3夜動亂 警方共拘留6000多人

白俄羅斯因為9日的爭議性總統大選，已經連續3個晚上發生暴力動亂。當地警方今天表示，他們又再拘留上千人，並對示威者動用槍枝...

蘇格蘭列車嚴重出軌 傳1死多人受重傷

蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天表示，一列客運列車在蘇格蘭東部沿岸地區發生嚴重出軌意外。英國媒...

涉為外國搜集情報 伊朗2間諜犯判刑

伊朗再傳判刑間諜犯！伊朗法院日前宣判兩名間諜犯10年徒刑，兩人分別涉嫌為以色列、德國與英國搜集情報，此外，司法部發言人艾斯邁里指出，伊朗近幾個月另逮捕5名涉嫌進行諜報活動的嫌犯。伊朗近來判刑多位間諜犯，其司法系統也經常受國際人權組織斥責，被指控沒有提供公平審判的程序。

南蘇丹政府招安部落不服 衝突駁火70人身亡

南蘇丹在政局初穩不久，再度爆發大規模衝突！聯合國11日表示，南蘇丹北部省份發生軍民大規模衝突，造成至少70人死亡、數十人受傷，由於南蘇丹在政府成立後，陸續對當地軍閥進行解除武裝，但是有勢力仍不服，因此產生悲劇。南蘇丹2011年從蘇丹獨立後，好不容易今年成立穩定政府，但國內局勢仍在混亂之中。

非政府組織負責人遭伏擊 命喪瓜地馬拉

非政府組織「無國界農藝師與獸醫」（Agronomes et VeterinairesSans Frontieres, A...

6連任掀示威潮 白俄羅斯總統魯卡申科：不容忍革命

白俄羅斯被一些中國學者稱為「一帶一路」支點國家，9日大選結果魯卡申柯6連霸，街頭爆發抗議示威浪潮，目前已造成一死。被西方稱為「歐洲最後獨裁者」的總統魯卡申柯則表示，不會容忍「烏克蘭式」革命。

偷動手腳？中國控美方拆驗駐聯合國團公務品

中共官方鷹派媒體「環球時報」11日晚間披露並指控，美方粗暴開拆查驗中國駐聯合國代表團訂購的一批總共60件的家具(公務用品)，指其嚴重違反國際慣例。報導還稱，中方將對美方採取對等措施是可預期的。

白俄羅斯大選爆衝突 落選候選人攜兒避難

白俄羅斯大選，反對派候選人落選，攜兒避難立陶宛！白俄羅斯大選於9日落幕，由現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）再次連任，不過人民懷疑政府作票上街抗議，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也提出申訴卻遭拘留。抗議愈演愈烈，季哈諾夫斯卡婭為保自己與孩子的安全，目前已逃往立陶宛避難。

美國不挺台？「美中等距」思想三謬誤

2017年底美國將中國定位為戰略競爭者，18至19年大打貿易戰，2020年因為疫情、「香港國安法」等議題，美中對抗全面升級，短短幾個月的時間，已經到互撤領事館，對官員、企業及政府部門祭出制裁，輪番軍演及偵蒐的全面敵對，甚至瀕臨熱戰的狀況。

熱門新聞

日經：中國大陸一年多來挖角100多位台積電工程師

拜登敲定副手 川普火力全開批賀錦麗卑鄙、可怕、無禮

首位亞非裔副總統參選人 加州參議員賀錦麗任拜登副手

拜登副手「賀錦麗」中文名誰取的？ 已故僑領蘇錫芬！

9旬翁穿防護衣告別病危愛妻 3週後染疫亡留遺言：從不後悔

阿查爾為疫情合作而來 川普：我不考慮訪問台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。