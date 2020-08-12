偷動手腳？中國控美方拆驗駐聯合國團公務品

中共官方鷹派媒體「環球時報」11日晚間披露並指控，美方粗暴開拆查驗中國駐聯合國代表團訂購的一批總共60件的家具(公務用品)，指其嚴重違反國際慣例。報導還稱，中方將對美方採取對等措施是可預期的。

報導披露事情經過：近期，中國常駐聯合國代表團訂購了60件家具(主要為沙發、椅子、茶几等)。為辦理清關手續，常駐團於6月30日按美方要求提交了申請資料。因未獲答覆，常駐團於7月13日催促美使團辦紐約辦公室盡快辦理。該辦當日答覆稱，到港集裝箱正在接受檢查，檢查完成後才能批復清關申請。

中方常駐團隨即向美方提出交涉，強調此批貨物是中方公務用品，且中方已按美方要求履行清關手續，美開拆查驗的做法不符合國際慣例。

報導說，經中方催詢，美使團辦終於批覆常駐團清關申請，清關代理於7月23日將家具送抵常駐團，此時已距中方按美方要求提交申請資料將近一個月。

經檢查，此次集裝箱鉛封已被替換，貨物中有12件外包裝被明顯撕壞並貼上美方檢驗標識。

報導稱，美方開拆查驗中方外交使團公務用品的做法粗暴蠻橫，顯然不符合國際慣例，損害中美互信與合作，這是蓄意製造麻煩和障礙。根據國際慣例，中方有權採取對等措施。

美國國務院至截稿時止未對中方的這一指控作出回應。