快訊

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

偷動手腳？中國控美方拆驗駐聯合國團公務品

世界日報 / 記者羅印／北京報導

中共官方鷹派媒體「環球時報」11日晚間披露並指控，美方粗暴開拆查驗中國駐聯合國代表團訂購的一批總共60件的家具(公務用品)，指其嚴重違反國際慣例。報導還稱，中方將對美方採取對等措施是可預期的。

報導披露事情經過：近期，中國常駐聯合國代表團訂購了60件家具(主要為沙發、椅子、茶几等)。為辦理清關手續，常駐團於6月30日按美方要求提交了申請資料。因未獲答覆，常駐團於7月13日催促美使團辦紐約辦公室盡快辦理。該辦當日答覆稱，到港集裝箱正在接受檢查，檢查完成後才能批復清關申請。

中方常駐團隨即向美方提出交涉，強調此批貨物是中方公務用品，且中方已按美方要求履行清關手續，美開拆查驗的做法不符合國際慣例。

報導說，經中方催詢，美使團辦終於批覆常駐團清關申請，清關代理於7月23日將家具送抵常駐團，此時已距中方按美方要求提交申請資料將近一個月。

經檢查，此次集裝箱鉛封已被替換，貨物中有12件外包裝被明顯撕壞並貼上美方檢驗標識。

報導稱，美方開拆查驗中方外交使團公務用品的做法粗暴蠻橫，顯然不符合國際慣例，損害中美互信與合作，這是蓄意製造麻煩和障礙。根據國際慣例，中方有權採取對等措施。

美國國務院至截稿時止未對中方的這一指控作出回應。

聯合國 國務院 紐約

延伸閱讀

疫情重創年輕世代 聯合國警告：沒即時補救將影響深遠且持久

雪上加霜！黎巴嫩港區爆炸後 單日新增染疫創新高

貝魯特大爆炸後恐缺糧 聯合國世糧署贈5萬噸麵粉

山東煙台進口冷凍海鮮外包裝 驗出新冠病毒

相關新聞

南韓明年開始建造第1艘航母 將採購20架美製F-35B戰機

美國有線電視新聞網（CNN）報導，南韓國防部表示，計畫明年開始建造南韓第一艘航母，將配置美製的F-35B戰機。

港媒：北京對美表態 稱絕不在南海率先開火

美中近來在南海一帶頻傳軍事行動，局勢劍拔弩張。不過，中國外交系統近期對美態度卻有所軟化，香港南華早報昨晚更引述消息稱，北...

拉斐爾自畫像偷幫自己「整鼻」？3D技術還原真實樣貌

義大利羅馬第二大學（Tor Vergata University of Rome）的研究人員藉由3D重建技術，發現文藝復...

偷動手腳？中國控美方拆驗駐聯合國團公務品

中共官方鷹派媒體「環球時報」11日晚間披露並指控，美方粗暴開拆查驗中國駐聯合國代表團訂購的一批總共60件的家具(公務用品)，指其嚴重違反國際慣例。報導還稱，中方將對美方採取對等措施是可預期的。

白俄羅斯大選爆衝突 落選候選人攜兒避難

白俄羅斯大選，反對派候選人落選，攜兒避難立陶宛！白俄羅斯大選於9日落幕，由現任總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）再次連任，不過人民懷疑政府作票上街抗議，反對派候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）也提出申訴卻遭拘留。抗議愈演愈烈，季哈諾夫斯卡婭為保自己與孩子的安全，目前已逃往立陶宛避難。

影／野生黑熊討食物！男餵三明治挨批「會害牠被射殺」

美國有一家人日前到馬里蘭州一處偏遠林地度假野餐時，竟遇到閒晃的黑熊跑來蹭飯。只見牠和這一家人同桌，耐心等著花生醬三明治做...

美國不挺台？「美中等距」思想三謬誤

2017年底美國將中國定位為戰略競爭者，18至19年大打貿易戰，2020年因為疫情、「香港國安法」等議題，美中對抗全面升級，短短幾個月的時間，已經到互撤領事館，對官員、企業及政府部門祭出制裁，輪番軍演及偵蒐的全面敵對，甚至瀕臨熱戰的狀況。

世界在遭難 中國在慶祝？德國朝野對中共的咎責與反擊

疫情爆發以來，美國率先針對中共咎責，許多民主國家逐步跟進，然而德國梅克爾政府卻顯得躊躇不定，中共甚至趁勢宣傳，對德國與歐盟加強分化統戰，引起國際輿論側目。然而近幾個月，德國朝野各界對中共之態度與作法深感不耐，呼籲執政當局必須站穩立場，協同歐盟對中共展開強勢作為。

學生泰國反王室干政 要求修法限權

泰國學生希望王室不要再干政、扶植軍人上台，並修憲限制王室權力！泰國以法政大學為首的學生群提出王室改革宣言，內容痛批王室長期以來干政，默許軍方政變人民直選政府，他們希望政府解散國會舉行大選，並透過修憲限制王室權力。對此泰國總理巴育回批，抗議學生不尊重王室，將依法辦理，恐引發大規模衝突。

紐西蘭爆群聚感染再祭封鎖令 阿爾登延後選舉程序

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）今天將解散國會的日期延至17日，以利政府人員因應境內3個多月以來出現的首...

疫情重創年輕世代 聯合國警告：沒即時補救將影響深遠且持久

聯合國今天警告，若沒有即時的補救措施，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）帶來的危機，將對年輕人前途帶來嚴重且持久性...

貝魯特大爆炸後 黎巴嫩離「失敗國家」還有多遠？

這場爆炸與其說是公安意外，不如說是人謀不臧。正如大爆炸前兩天辭職的黎國外長所留下的警語——黎巴嫩已離失敗國家不遠——爆炸事件所凸顯的，是黎巴嫩政府領導不力和管理不善，使得原本可避免的錯誤，變成自我實現的預言。

熱門新聞

日經：中國大陸一年多來挖角100多位台積電工程師

拜登敲定副手 川普火力全開批賀錦麗卑鄙、可怕、無禮

首位亞非裔副總統參選人 加州參議員賀錦麗任拜登副手

拜登副手「賀錦麗」中文名誰取的？ 已故僑領蘇錫芬！

阿查爾為疫情合作而來 川普：我不考慮訪問台灣

9旬翁穿防護衣告別病危愛妻 3週後染疫亡留遺言：從不後悔

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。