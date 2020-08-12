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學生泰國反王室干政 要求修法限權

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

泰國學生希望王室不要再干政、扶植軍人上台，並修憲限制王室權力！泰國以法政大學為首的學生群提出王室改革宣言，內容痛批王室長期以來干政，默許軍方政變人民直選政府，他們希望政府解散國會舉行大選，並透過修憲限制王室權力。對此泰國總理巴育回批，抗議學生不尊重王室，將依法辦理，恐引發大規模衝突。

泰國民主受政變阻礙

根據《紐約時報》報導，在2月泰國有新興政黨未來前進黨」因批評當權遭到憲法法庭解散，因此引發學生群起上街抗議，不過後來疫情爆發後便消停，直到最近政府陸續解封後再度開始，學生夾雜對政府抗疫不佳、王室干政的不滿，從7月起再次回到街頭抗議。

泰國媒體《Prachatai》報導，泰國法政大學學生組織近日發出聲明，將於12日（王太后生日）、16日舉辦大型集會示威活動。他們在宣言中控訴，人民長期希望國王能超脫於政治，但是泰國多次政變都是與國王默許有關，讓獨裁政府會不可避免地置於王室的陰影下。

要求王室虛級化

因此他們要求政府取消泰國憲法第6條，關於任何人均不得控訴國王的規定，並廢除泰國刑法112條，令人民可自由表達自己對國王的看法，赦免所有因批評國王而獲罪的人，而王室也不得再以權力肯認任何政變行動。他們並不是想廢除王室，而是希望王室能夠在民主制度下，繼續作為國民的精神象徵存在。

根據《外交家》報導，10日開始法政大學附近已經聚集至少3000位抗議學生，參與活動的民權律師納帕認為，政府需要跟人民溝通，王室長期以來的所作所為已經讓許多人不滿。不過泰國目前仍有褻瀆王室罪，這些抗議民眾都面臨遭定罪的風險。

泰國《Khaosod》日報也提到，總理巴育雖然宣稱願意對話，但是目前仍拒絕學生的要求，而且他語帶威脅地表示，他全程監控著學生的一舉一動，他們抗議的程度已經越過政府的紅線，這也讓外界擔心後續的發展會一發不可收拾。

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王室 泰國 政大

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