日相安倍內閣支持率3成4 二度就任以來最低

日本NHK於11日公布的最新民意調查顯示，首相安倍晉三內閣的支持度僅34%，比上月調查少了兩個百分點，是他2012年第二度當選首相以來最低。

這項調查於8日至10日進行，透過固定電話及手機訪問18歲以上民眾，2153人中有1286人受訪。受訪者中表示支持安倍內閣者僅34%，不支持者47%。支持的理由最主要是「和其他內閣比起來算是好的」，占58%，其次是「是支持的政黨所組的內閣」，占16%。

不支持的最大理由則是「政策和期待的不同」，占37%，其次是「無法相信他的人品」，占28%。

被問到是否擔心自己或家人感染新冠肺炎時，表示「非常擔心」的受訪者約40%，「有些不安」為47%；「不太感到不安」占9%，「完全不會不安」為2%。