快訊

蘇震清遭民進黨廉政會停權3年 中常委確定不保

日相安倍內閣支持率3成4 二度就任以來最低

聯合報 / 編譯莊蕙嘉／即時報導
根據最新民意調查，日本首相安倍晉三支持度僅三成四，圖為安倍6日出席廣島原爆75周年追悼儀式。（路透）
根據最新民意調查，日本首相安倍晉三支持度僅三成四，圖為安倍6日出席廣島原爆75周年追悼儀式。（路透）

日本NHK於11日公布的最新民意調查顯示，首相安倍晉三內閣的支持度僅34%，比上月調查少了兩個百分點，是他2012年第二度當選首相以來最低。

這項調查於8日至10日進行，透過固定電話及手機訪問18歲以上民眾，2153人中有1286人受訪。受訪者中表示支持安倍內閣者僅34%，不支持者47%。支持的理由最主要是「和其他內閣比起來算是好的」，占58%，其次是「是支持的政黨所組的內閣」，占16%。

不支持的最大理由則是「政策和期待的不同」，占37%，其次是「無法相信他的人品」，占28%。

被問到是否擔心自己或家人感染新冠肺炎時，表示「非常擔心」的受訪者約40%，「有些不安」為47%；「不太感到不安」占9%，「完全不會不安」為2%。

內閣 新冠肺炎 安倍晉三

延伸閱讀

83歲森喜朗抱病飛台悼李登輝 台大醫揭右手紗布下的玄機

前日相森喜朗、美衛生部長阿查爾同抵台

森喜朗不畏洗腎仍率團來台 代安倍轉達這句話給蔡英文

日相安倍晉三支持率 跌到谷底

相關新聞

日相安倍內閣支持率3成4 二度就任以來最低

日本NHK於11日公布的最新民意調查顯示，首相安倍晉三內閣的支持度僅34%，比上月調查少了兩個百分點，是他2012年第二...

黎巴嫩內閣總辭 政經局勢何去何從？

黎巴嫩首都貝魯特港口發生爆炸事故，引發總理狄亞布宣布內閣總辭。分析師認為，爆炸案將使黎國經濟萎縮加劇，打亂債務重整計畫，...

英國疫情保飯碗計畫10月到期 年底失業率恐飆升

英國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情期間，推出勞工保飯碗計畫，目前為止順利控制失業率，但在檯面下...

土國鑽油井惹怒希臘 北約、歐盟籲冷靜

土耳其派探勘船至地中海鑽油井，希臘、歐盟、北約齊撻伐！希臘與土耳其為搶奪地中海天然氣探勘權，頻頻拉攏他國簽署協議欲壯大聲勢，前者拉埃及、後者找利比亞，雙方大打合約戰。日前希臘與埃及簽署協議劃分經濟海域後，土耳其按耐不住直接派遣船隻進行鑽井探勘，衝突一觸即發，北約及歐盟則呼籲雙方冷靜。

菅義偉稱安倍將就是否參拜靖國神社作妥善判斷

共同社報導，日本官房長官菅義偉在11日的記者會上，就首相安倍晉三是否會在15日終戰紀念日參拜靖國神社一事稱「這是由首相作...

專家：與陸邊境衝突 加速印度投靠美強化戰略結盟趨勢

全球政治風險諮詢組織歐亞集團東南亞分析師貝里（Akhil Bery）11日說，印度在6月跟中國大陸發生的邊境衝突，恐加速...

白俄羅斯鎖國鎮壓中！反對派逃亡...大選作票引爆革命

「要賭個魚死網破？還是讓謊言暴力統治？」統治白俄羅斯長達26年、被稱為「歐洲最後獨裁者」的盧卡申科（Alexander Lukashenko），在9日的總統大選中，不出意料卻極具爭議地以80%的得票數據自告當選。然而投票過程中，白俄羅斯各地卻陸續出現了票所不當關閉，民間監票員的通報數據也顯示「盧卡申科根本連任失敗」，主張反對派的年輕對手季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）才是真正得票過半的「總統勝選人」。於是自9日晚間起，以首都明斯克為核心的全國多地都出現了大規模反獨裁示威，豈料盧卡申科卻隨即下令「全境封鎖」，除了全國即刻斷網，更派出軍隊配合鎮暴警察大規模鎮壓。

白俄總統大選遭控舞弊 群眾抗議釀1死

白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）勝選贏得第6個任期後，引發民眾不滿上街抗議，連續第2...

韓國連10天暴雨成災 損失不斷增加

韓國國際廣播電台11日報導，韓國全國已連續10天以上出現暴雨，所造成的損失不斷增加。

挑戰強人總統的37歲家庭主婦險遭刺 已安全逃到鄰國

立陶宛外交部長林克維丘斯11日發推文說，鄰國白俄羅斯反對派總統候選人史瓦特蘭娜．季哈諾夫斯卡亞「已在立陶宛，很安全」。

判藐視法庭的李顯龍之侄李繩武稱「買個安寧」罰款了事

新加坡總理李顯龍的姪子李繩武的臉書貼文質疑星國司法制度的公正與獨立性，7月29日被高庭裁定為藐視法庭，被判罰款1萬500...

路透：黎巴嫩政府7月獲報硝酸銨危險 總統卸責

根據路透社看到的文件與高階安全消息人士的說法，黎巴嫩安全官員上月就警告總理與總統，存放在貝魯特港口的2750噸硝酸銨構成...

熱門新聞

川普開記者會突然離席 重返後稱有人遭秘勤人員狙擊

37歲家庭主婦竄紅 成為執政26年強人總統最大挑戰

還活著？生牛肉砧板上「抽搐」 大媽嚇到不敢煮

白宮外傳槍響2人送醫 川普記者會一度中斷

不敵連番示威 黎巴嫩內閣總辭

塗抹潤膚霜後點蠟燭 英83歲婦瞬間變「火人」慘死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。