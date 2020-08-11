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土國鑽油井惹怒希臘 北約、歐盟籲冷靜

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
希臘、土耳其近期因地中海天然氣探勘問題關係降至冰點，土耳其宣佈進行鑽井探勘後更激化雙方對立。圖為希臘總理米佐塔基斯。（photo by Twitter）
希臘、土耳其近期因地中海天然氣探勘問題關係降至冰點，土耳其宣佈進行鑽井探勘後更激化雙方對立。圖為希臘總理米佐塔基斯。（photo by Twitter）

土耳其派探勘船至地中海鑽油井，希臘、歐盟、北約齊撻伐！希臘與土耳其為搶奪地中海天然氣探勘權，頻頻拉攏他國簽署協議欲壯大聲勢，前者拉埃及、後者找利比亞，雙方大打合約戰。日前希臘與埃及簽署協議劃分經濟海域後，土耳其按耐不住直接派遣船隻進行鑽井探勘，衝突一觸即發，北約及歐盟則呼籲雙方冷靜。

土、希合約大戰

根據《歐洲新聞台》報導，針對土耳其在東地中海的天然氣探勘行為再進一步，希臘召開國安會議討論反制，雙方再度陷入劍拔弩張之勢。

為了爭搶東地中海的天然氣資源，土耳其與希臘的關係早已不甚和睦，土耳其卻下令2艘位於地中海的船隻10日起開始進行進行鑽井探勘動作。土耳其能源部長更以推文表示，支持船隻進行探勘，「8300萬人都與你們站在一起」，暗示傾全國之力相挺的宣言，也讓希臘緊急召開國安會議討論反制，衝突一觸即發。

東地中海擁有大量的天然氣資源，成為各國互相角力的新場所。一般認為，希臘上週與埃及簽署劃分地中海經濟海域的協議，是為了覆蓋先前土耳其與利比亞簽署的合約。希臘、賽普勒斯和埃及對於土耳其的野心極為反感，歐盟也指出，土耳其率先發起瓜分海域的合約已違法，法國、德國也都曾撻伐。

國際組織籲冷靜

據《半島電視台》報導，土耳其總統艾爾段曾表示，應德國總理梅克爾的要求會先「暫停」天然氣開採，以便有時間與希臘進行會談。

但當希臘和埃及簽署合約後，土耳其外交部表示，其權益遭到排擠，所以該協議無效，探鑽即刻啟動。他們認為，蘊藏在賽普勒斯及希臘之間的天然氣也屬於土族賽人，賽普勒斯島北端在1974年被土耳其人後裔佔領並宣佈獨立建國，目前全世界只有土耳其承認北賽普勒斯的政權，普遍被視為一傀儡國家。

北約盟國和鄰國希臘和土耳其數十年來在包括海域邊界在內的各種問題上一直存在分歧，自1970年代中期以來已三度處於戰爭邊緣。希臘總理米佐塔基斯緊急與歐盟理事會主席米歇爾及北約秘書長史托騰伯格連絡後，史托騰伯格隨即推文呼籲，「雙方應基於北約盟國情誼，按國際法解決爭端。」

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