南韓暴雨沖垮非軍事區7公里柵欄 地雷被沖走！

南韓自7月起開始承受豪雨超過一個月，10日又受到薔蜜颱風登陸侵襲，各地傳出淹水災情。據消息指出，位在南北韓間的非軍事區（DMZ）也受到影響，長達7公里的鐵柵欄被沖走，埋在該區地下的地雷也被沖走。目前南韓軍方仍在確認地雷詳細數量。

韓媒報導，位於南北韓邊界的非軍事區，7日因抵擋不了洪水不斷沖刷，導致約7公里、100多個鐵柵欄倒塌、被沖走，埋在該區的地雷也被沖走。目前軍方雖然在江原道鐵原郡已發現一些被沖走的地雷，但仍在確認詳細數量。

連日以來暴雨，已經造成南韓38人死亡、12人失蹤，成為近9年來最嚴重的水災。對此，總統文在寅7日也特別針對連日豪大雨宣布將京畿道安城市、江原道鐵原郡、忠清北道忠州市、堤川市、陰城郡、忠清南道天安市及牙山市，匡列為暴雨特別災害區。