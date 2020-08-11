南韓暴雨沖垮非軍事區7公里柵欄 地雷被沖走！
南韓自7月起開始承受豪雨超過一個月，10日又受到薔蜜颱風登陸侵襲，各地傳出淹水災情。據消息指出，位在南北韓間的非軍事區（DMZ）也受到影響，長達7公里的鐵柵欄被沖走，埋在該區地下的地雷也被沖走。目前南韓軍方仍在確認地雷詳細數量。
韓媒報導，位於南北韓邊界的非軍事區，7日因抵擋不了洪水不斷沖刷，導致約7公里、100多個鐵柵欄倒塌、被沖走，埋在該區的地雷也被沖走。目前軍方雖然在江原道鐵原郡已發現一些被沖走的地雷，但仍在確認詳細數量。
連日以來暴雨，已經造成南韓38人死亡、12人失蹤，成為近9年來最嚴重的水災。對此，總統文在寅7日也特別針對連日豪大雨宣布將京畿道安城市、江原道鐵原郡、忠清北道忠州市、堤川市、陰城郡、忠清南道天安市及牙山市，匡列為暴雨特別災害區。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言