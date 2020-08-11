葉門連月豪雨 世界遺產古城區上百戶坍塌

原已苦於戰禍、食物短缺和疾病的葉門，連月遭洪水和暴風雨侵襲，首都沙那獲聯合國教科文組織列為世界遺產的古城區也有部分房屋因豪雨坍塌。蘇丹各地本周也降下豪雨，引發洪水氾濫，截至10日已造成至少20人死亡，13人受傷。

路透報導，沙那古城區特有的白色與棕色土磚樓房歷史可追溯到第11世紀前，雖獲聯合國教科文組織列為世界遺產，卻長期疏於維護並受軍事衝突威脅。

民眾阿塔希歷史久遠的房子，在7日暴雨重擊沙那時部分坍塌，導致家中6名婦女和6名孩童無家可歸。他懇求能有一個遮風避雨的地方。

歷史城市保護局副局長納沙表示，古城區中的傳統樓房有近5000棟屋頂漏水、107棟屋頂已部分坍塌。他表示，如今居民不再像過去一樣維護這些古老建築，才導致建築出現裂縫，變得脆弱。政府與聯合國教科文組織聯合其他基金進行維護。

葉門飽受戰亂，如今又受新冠疫情及洪災侵襲，處境困難。

另據中央社引述法新社報導，民防組織表示，同樣承受暴雨洪災肆虐的蘇丹截至10「已有20人身亡、13人受傷、345棟房屋全毀或嚴重受損」。若合計上述最新數據，自7月底開始，豪雨洪災累計已奪走35條性命，超過7000棟房子全毀或受損。

聯合國5日另公布，逾5萬人受這波洪災影響。