「歐洲最後獨裁者」魯卡申柯 任內20多年選舉都不公

白俄羅斯總統大選9日投票，魯卡申柯雖贏得勝利，但他任內舉行的一系列選舉，都被國際觀察家評為不公。

魯卡申柯自1994年7月以反貪形象當選白俄首任總統，被西方媒體稱為「歐洲最後的獨裁者」。魯卡申柯剛原為一家大型集體農莊負責人，剛上台時保留蘇聯經濟體制的許多特徵，如規模龐大但效率不高的國營企業，使白俄保持穩定而廣受支持，老百姓稱他為「Batjka」（父親）。

不過，白俄羅斯經濟未能成長並現代化，俄國又愈來愈不願透過供給廉價石油資助白俄羅斯，導致白俄羅斯經濟急遽衰退，魯卡申柯的民望也跟著下滑。

魯卡申柯長期倚重秘密警察KGB，外國觀察員認為，白俄羅斯從1995年起就未舉辦過公平自由的選舉。這次大選投票前，白俄當局將魯卡申柯的多名對手送進大牢，並對異議者展開刑事調查。

魯卡申柯這次的對手是37歲的季哈諾夫斯卡亞，她曾是英語教師，後來辭職當家庭主婦，丈夫季哈諾夫斯基是受歡迎的部落客，卻遭當局阻撓參選總統並身陷牢獄。

沒沒無聞的季哈諾夫斯卡亞代夫出征參選後暴紅，成為魯卡申柯的主要對手，她的造勢活動吸引大量人潮，是1991年蘇聯解體以來，白俄羅斯罕見的現象。