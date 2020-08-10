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阿富汗履約放人 盼19年內戰落幕

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導

阿富汗在支爾格大會中拍板，同意釋放最後扣押的400名塔利班重罪份子，這是否能替雙方和平會談鋪上最後一里路？在美國與聯合國的積極斡旋之下，阿富汗與叛軍塔利班在2月時簽下協議，而在阿富汗9日同意放完最後一批囚犯後，終於落實協定內容，外媒報導，塔利班同意在阿富汗履行條約（放人）後的一週內，前往卡達進行和平內部對談。

阿富汗終於放人

根據《NBC新聞網》報導，阿富汗9日終於在支爾格大會（該國進行重大國安議題的會議）上做出決定，釋放最後一批扣押的塔利班重罪份子，共計400人，這次釋放也代表雙方都完成2月在美國見證下，所簽訂的協定（阿國釋放5000名叛軍、塔利班釋放千名政府官員）。

而《France24網》也報導雙方的態度，塔利班發言人沙辛表示，只要塔利班看到囚犯獲釋，就會在一週內進行會談，而塔利班早就準備好、只等阿富汗履行協定。而阿國放人之後，總統甘尼說按照計畫，於12日前往卡達首都杜哈，準備在週末進行和平會談。

美國協調阿富汗內戰的和平特使札爾邁則表示，期待在釋放最後約定好的人員、到會談之前不會再有波折，美國很希望能在杜哈，推動雙方進行和平談判，想辦法終結長達19年的阿富汗內戰。美國之所以如此積極，也可能與總統川普施壓有關，川普必然想搶在大選之前，盡快搞定阿富汗停戰，為自己的選情加分。

美涉阿富汗內戰始末

等待雙方會談的前夕，《路透社》整理出美軍參與阿富汗內戰的重要時間點。在受到2001年9月11日的自殺式恐攻之後，美軍正式涉入阿富汗內戰。

09年時任總統的歐巴馬發布他任內首次重大軍事動作，增援1.7萬美軍與北約軍隊登入阿國；11年美國揮出反恐重要一擊，在巴基斯坦擊殺賓拉登；14年多數美軍逐漸撤出阿富汗；18年阿富汗出生的美國外交官札爾邁被任命為和平特使，改以談判取代武力；今年初2月，札爾邁促成與塔利班的撤軍協議；8月9日阿國總統甘尼釋放塔利班分子，完成協議、準備杜哈會談。

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阿富汗 塔利班 美軍

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