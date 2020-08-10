虛擬對決 美實驗AI與F-16飛官空戰纏鬥

美國「國防先進研究計畫局」（Defense Advanced Research ProjectsAgency）將在8月下旬舉行人工智慧（AI）與F-16戰機飛官的虛擬空戰。

C4ISRNET網站報導，模擬空戰訂於8月18到20日登場，因疫情影響改為線上視訊舉行。這是國防先進研究計畫局「阿爾法纏鬥實驗」（AlphaDogfight Trial）的第3次、也是最終競賽。

阿爾法纏鬥實驗是用於展現先進AI系統的空戰能力，去年選進8支隊伍參與這次最終競賽。競賽本身則是國防先進研究計畫局去年所展開的「空中作戰演進項目」（Air Combat Evolution）裡一環，研究自動空戰並改進人類對AI的信任，以利日後人與機器之間的搭檔。

國防先進研究計畫局「戰略科技辦公室」計畫經理賈佛賽克（Dan Javorsek）表示，他們期待看到AI演算彼此間的對抗，以及與受過武器學校訓練的海、空軍和陸戰隊戰機飛官對抗的表現，軍方領袖與AI科技圈的人屆時都會在線上觀看，「看看在不到一年內各團隊又把無人纏鬥的AI技術發展到何種境界」。

競賽第一天，各隊將操作各自的AI演算，與約翰霍普金斯大學應用物理實驗室所研發的5種AI系統對戰，第2天各隊間循環捉對廝殺，第3天則由表現最佳的4隊在單淘汰賽拚出冠軍，最後由冠軍隊與真人飛官對抗。