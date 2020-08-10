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利比亞內戰難止息 恐致伊斯蘭國復辟

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
美國研究單位警告，恐怖組織ISIS可能會因為利比亞內戰趁勢崛起。圖為政府軍拾獲ISIS旗幟（Photo by U.S. Armyon Wikimedia Commons under C.C License）
美國研究單位警告，恐怖組織ISIS可能會因為利比亞內戰趁勢崛起。圖為政府軍拾獲ISIS旗幟（Photo by U.S. Armyon Wikimedia Commons under C.C License）

利比亞雙方內戰耗盡國力，容易產生權力真空，讓恐怖組織ISIS再度崛起！美國戰爭學院策略研究機構近日的研究表示，先前在伊拉克遭到剿滅的伊斯蘭國IS近來在利比亞又再度開始活動，趁政府身陷內戰時以走私等方式招募軍隊、籌措資源，如果利比亞內戰再不干息，IS恐利用戰亂茁壯，重現過去5年的動盪。

IS殘苗活動

根據《半島電視台》報導，美國戰爭學院在報告中指出，他們監測到ISIS近日在利比亞內戰中似乎又開始聚眾，他們會發動小型的衝突搶劫資源，因為勢力尚未成氣候，因此在作風上不同過往大張旗鼓的樣態，而是透過走私、犯罪等方式培養實力。

雖然ISIS的殘部先前被政府軍趕出大城蘇爾特，但是他們隨即轉往南部沙漠部落發展勢力，並鑲嵌在當地人的日常生活中，並吸收難民以增加更多軍力。報告的結論提到，如果利比亞無法儘速形成一個強而有力的中央政府，ISIS將會如當初在敘利亞內戰中崛起一樣，讓利比亞內戰增添更多變數。

恐怖主義溫床

根據《北非郵報》報導，歐洲與法國的恐怖主義研究中心近來也警告，除了敘利亞與伊拉克以外，利比亞也是目前全世界恐怖主義最大的溫床之一，而且利比亞豐富、高品質的油藏也讓各方覬覦，雖然目前歐盟、聯合國等國際組織都想調停利比亞內戰，但雙方仍持續對峙中。

在敘利亞內戰期間，由於美國對敘利亞反抗軍的支援下，造就ISIS的崛起。ISIS首先在敘利亞崛起，日後擴散至伊拉克北部，甚至一度進逼伊國首都巴格達，但後來在土耳其、俄國、伊朗、庫德族暫時放下區域衝突的舊恨下被聯合剿滅，隨即化整為零在各地潛伏，但隨著利比亞內戰尚未平息，又給了ISIS再度崛起的機會。

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IS 利比亞 ISIS

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