貝魯特大爆炸3歲女童從母親懷中炸飛 瓦礫堆救出送醫仍不治

黎巴嫩首都貝魯特港口4日發生化學物質大爆炸，至今造成至少160人死亡，6000人受傷，30多萬人無家可歸，此事件也造成許多家庭破碎，從此與心愛的家人天人永隔。在事發當時就有一名年僅3歲的女孩，起初與母親站在自家陽台上看著爆炸現場的火災，沒想到下一秒爆炸又突然發生，讓她直接從母親懷中炸飛，即使竭盡全力搜救將她從瓦礫堆中救出，但送醫後仍不幸宣告不治。

根據《 太陽報 》報導，名叫亞歷山大．納格爾（Alexandra Naggear）的3歲女童在黎巴嫩首都港口發生大爆炸的當下，和母親崔西（Tracy）在自家陽台看著遠方港口的大火，但隨後卻突然發生第二次爆炸，將納格爾從崔西的懷中炸飛。

納格爾的祖父表示，當時崔西看到一個巨大的灰色物體從天上掉下來，她就開始大叫跑進屋內，即使當下試圖掩護女兒，但爆炸威力之大，讓她無法抓住女兒，因此女兒就直接被炸飛到屋子裡。隨後崔西與丈夫瘋狂的在瓦礫堆中尋找女兒，並開車將她送到醫院，但3天過後依然回天乏術。

報導中也提到，納格爾的祖父認為，孫女應該是被巨大的爆炸威力炸飛後，被屋內的鋼琴或門撞擊到頭部，才會不治身亡，母親崔西也因此肋骨骨折，需要透過打針治療。

爆炸發生後，貝魯特街頭也爆發了群眾抗議活動，反政府示威四起，示威者向安全部隊投擲石塊，封鎖議會附近道路，以表達對當局的不滿。