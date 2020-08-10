貝魯特示威後兩官員請辭 國際捐2.5億歐元助重建

黎巴嫩首都貝魯特大爆炸釀成巨災，數以千計民眾周末發起反政府示威，佔領多個政府大樓，有內閣官員先後引咎辭職。國際社會在提供援助的同時，也促請當局進行深度改革。

當地民眾連續兩天在貝魯特市中心烈士廣場抗議，高呼「人民要求政府下台」，手持「滾蛋，你們全是殺人凶手」丶「革命革命」等標語。有示威者設立模擬絞刑台，指官員應「被問吊」，又批評大爆炸後政府沒有派員清理，都是民眾自發做。

有示威者佔領經濟部大樓丶能源部大樓丶黎巴嫩銀行協會大樓等，另有一批由退役軍官帶領的示威者佔領外交部，宣布成立「革命總部」，並焚燒總統奧恩肖像。

警方以催淚彈和橡膠子彈驅散人群，至少728人受傷。另有一名警員追趕示威者時墮入升降機槽身亡。

在示威聲浪下，新聞部長阿卜拉-薩瑪德（Manal Abdel-Samad）周日（9日）請辭，成為首名下台的內閣官員，她批評政府管治未能達到人民的期望。環境部長卡塔爾（Damianos Kattar）隨後也向總理迪亞卜（Hassan Diab）辭職。

若20名內閣官員中有7人辭職，內閣將要集體下台，成為看守政府。總理迪亞布發表電視講話，表示計劃前大選，認為是唯一解決方法。

捐款確保不會落入政府庫房

事件引發國際社會關注，多國周日（9日）在緊急會議上承諾投入逾2.5億歐元協助貝魯特災後重建，但前提是黎巴嫩當局要回應人民訴求，進行深度的政治和經濟改革。

視訊會議由法國總統馬克龍和聯合國主持，有30多名與會者，包括美國總統特朗普丶約旦國王阿卜杜拉二世丶埃及總統塞西，以及英國、歐盟、阿拉伯聯盟、中國和聯合國代表。

會後聲明強調，「在這可怕時刻黎巴嫩並不孤單」，捐助國提供的緊急援助將聚焦醫療丶教育丶糧食及住房。款項將由聯合國協調，並直接交付給黎巴嫩人民，確保不會落入政府庫房。捐助國又支持當地對大爆炸進行公正丶有公信力丶獨立的調查。

上周二（4日）貝魯特大爆炸，疑由當局在港口倉庫儲存了6年的2750噸硝酸氨引發，造成逾150人遇難，6000人受傷，30萬人無家可歸，使本來已深陷經濟危機的黎巴嫩人民雪上加霜。

【 本文章由德國之聲授權提供】