阿查爾訪台 金融時報：象徵美戰略轉移

美國衛生部長阿查爾(Alex Azar)率團訪台，倫敦「金融時報」9日指出，這象徵美國對台灣的「戰略轉移」，凸顯美台關係強化，但也為台灣帶來成為美中角力戰場的新風險。

報導說，阿查爾是1979年台美斷交以來美國內閣訪台層級最高官員，美國衛生部長率團造訪一個在2019新型冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情中成功防疫的國家，通常不會有什麼爭議，除非這個國家是中國宣稱擁有主權的台灣。

報導指出，阿查爾此行凸顯台美關係強化，同時也會給台灣帶來新風險，使台灣成為美中這兩個世界最大經濟體角力越來越升溫的關鍵戰場。

報導說，美台斷交以來一直避免和台灣產生官方連結。前美國在台協會台北辦事處長司徒文(William Stanton)表示：「我們應當打破限制，這個限制是我們自己設定的，以前也曾打破。然而這當中有一點美台雙方都必須擔心，就是中國威脅一直都在。」

隨著美國政界和輿論開始傾向反中，要求美國政府善待民主台灣的壓力逐漸升高。川普政府從各方面強化與台灣來往，從網路安全到性別議題，同時有更多實質軍事以及政府高層級交流。川普總統自2017年底以來，已簽署六項挺台法案。

在此同時，華府過去嚴守的內規也開始弱化。北京當局向來視此為高度敏感議題，痛恨華府可能承認台灣的任何跡象。美國主管亞太事務助理國務卿史達偉(David Stilwell)兩周前在國務院會晤台灣新任駐美代表蕭美琴，就是偏離內規的例證。

美國高層官員包括國務卿龐培歐(Mike Pompeo)、副白宮國家安全顧問博明(Matthew Pottinger)也高調讚揚台灣，以「總統」稱呼蔡英文，近期通過的挺台法案甚至稱台灣是「國家」。

北卡羅來納州戴維森學院(Davidson College)東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)指出，「(川普)政府裡有人想與台灣改善關係，因為他們相信台灣是美國價值觀的強力擁護者，也是美國的好朋友。」但她也表示，這「純粹是為了擰北京一把，展現美國不怕挑戰北京的態度」。

分析人士說，儘管管美國做出許多實質改變，卻並未考量台灣的經濟利益，例如美國並未認真考慮與台灣簽訂雙邊貿易協定，以幫助台灣化解因中國大陸施壓而未能參與其他區域貿易協定的壓力。最值得引起注意的是，曾把台灣比喻為「筆尖」一般微不足道的川普，可能會把台灣作為美國槓中國的馬前卒。