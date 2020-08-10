阿富汗鋪路和談 將釋400名「重量級」神學士囚犯

美國今年2月29日與神學士組織簽署一項協議，要讓所有美軍在2021年中之前撤離。而近期一項決議指出，阿富汗的「國民會議」(loya jirga，亦稱支爾格會議)9日批准釋放400名「重量級」神學士囚犯，為和平會談鋪路。

路透報導，決議說，「為了消除障礙，以展開和平進程和終結流血衝突，國民會議批准釋放400名神學士成員。」並指出，囚犯中的外國公民應移交至各自的母國。

中央社引述法新社報導，阿富汗當局指定為領導與神學士談判的阿卜杜拉說，「這項決定消除了進行和平談判的最後藉口和障礙。我們正處於(展開)和談的邊緣。」

阿富汗政府7日在首都喀布爾召集大會，決定數百名神學士囚犯的命運。神學士堅持，在與喀布爾當局進行和平會談前，應先釋放神學士囚犯。 阿富汗總統甘尼先前推遲召開負責決定是否釋放這些囚犯的「國民會議」。

美國先前積極促成阿富汗政府釋放神學士囚犯。國務卿蓬佩奧7日發出一項聲明中表示，「我們承認釋放這些囚犯是不受歡迎的(決定)。」並指出，「但是，這個艱難的行動將帶給阿富汗人和阿富汗朋友過去長期尋求的重要成果，即減少暴力和直接對話，以達成一項和平協議並結束戰爭。」