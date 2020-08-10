原爆75周年 長崎市長籲簽「禁核武」 安倍冷處理

日本長崎市長田上富久9日在原子彈轟炸75周年紀念儀式上，再度呼籲日本政府簽署並批准禁止核武器條約；不過，日本首相安倍晉三致詞時一如往常，未觸及這項議題。聯合國2017年通過禁止核武器條約，但美英法俄等主要擁核國及唯一被原子彈轟炸過的日本都未加入。

日本經濟新聞報導，長崎市9日在距離當年原爆中心不遠的長崎市和平公園，舉行祈禱和平紀念儀式，追悼罹難者。田上富久宣讀和平宣言時，舉新冠肺炎全球大流行為例，說明要廢除核武器，全體人類都無法置身事外，「每個人都是當事人」。田上要求日本政府簽署並批准禁止核武器條約，並堅守日本憲法的和平理念。

長崎市長田上富久9日在原子彈轟炸75周年紀念儀式上，呼籲日本政府簽署並批准禁止核武器條約。 美聯社

田上首度引用受難者手記表達原爆的慘狀與受難者訴求，並對核武日益增加的國際情勢表達危機感。田上去年就在原爆74周年紀念儀式上，要求日本政府作為唯一被原子彈轟炸的國家，「有責任早日簽署並批准禁止核武器條約」。

出席致詞的安倍說，讓世界朝廢除核武的方向前進，「是我國不變的使命」，不過，他一如往常並未觸及禁止核武器條約這項議題。

儀式出席人數4000減至500

長崎市政府表示，上午參與這場儀式的包括受難者和罹難者家屬，以及大約70個國家的代表。往年儀式約有4000人參加，今年受疫情影響減至500人左右，規模大約是往年十分之一。

與會人士在原子彈投下的日本時間上午11時2分集體默禱，祈求罹難者安息。

過去一年來，原子彈爆炸死難者名冊（日文為原爆死沒者名簿）新增3406位死難者，讓長崎原爆死難者總計增為18萬5982人。

日本政府厚生勞動省表示，目前持有「被爆者健康手帳」（受難者健康手冊）的人，截至2019年度底為止共有13萬6682人，比人數最多的1980年度37萬2264人減少六成。

受難者持續高齡化，平均年齡來到83.31歲，各地受難者團體也因人數過少相繼解散。