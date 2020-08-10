捷克30年來最慘火災11死 警方逮捕1縱火嫌犯
毗鄰波蘭的捷克東部邊境城鎮波胡明，9日下午一棟13層住宅大樓的第11層失火，造成包括3名小孩在內共11人喪生，另有10人受傷，是捷克30年來最嚴重的火災。警方懷疑是縱火釀災，已拘留涉嫌縱火的一名嫌疑人。
捷克電視台表示，當地消防隊長指出，公寓裡有3名成年人和3名孩童被燒死，另外5人則在慌亂中從12樓窗戶跳下，卻因傷勢過重送醫不治，現場還有10人受到輕重傷，包括2名消防員及1名警察。
他說，「火勢迅速蔓延得不尋常。這種程度的火災一般只會波及一個房間，這回卻延燒到一整戶家庭，所有房間都燒焦」。因此警方認為這是一場縱火襲擊；捷克內政部長哈馬切克證實這項消息，並指出警方已逮捕1名疑為縱火犯的男子。
據了解，這起大火是捷克自1990年以來，因火災喪生人數最多的一起。此前最嚴重的則是2010年10月的火災，當時布拉格有9名街友喪生，全數因濃煙窒息而死，火災原因是人為疏失，不甚引起這場致命悲劇的街友也喪命。
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