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南韓洪災已38死12失蹤 又遇颱風登陸

世界日報 / 編譯中心╱綜合9日電
南韓災民8日站在泡水的汽車上等待救援。 歐新社
南韓災民8日站在泡水的汽車上等待救援。 歐新社

南韓47天來暴雨不斷，至今已造成38人死亡、12人失蹤，近6000人受災，成為9年來最嚴重水災，光州機場跑道更因浸水導致10多架航班被迫取消。而近日生成的薔蜜颱風預計10日登陸南韓南部地區，預料未來3天將出現強降雨，恐加劇災情。

韓聯社引述南韓當局統計數據，自6月24日南韓中部地區進入梅雨季至今，47天來暴雨不斷。中部地區、首都圈、南部地區自8月1日以來連番遭遇暴雨，部分地區地基鬆軟引發走山，造成嚴重傷亡，多地房屋遭土石流掩埋。

據中央災難安全對策本部統計，截至9日上午，災民增至5971人，多安置於體育館、社區活動中心或親戚家中。此外，受損設施超過9000處，118條公路實施交通管制，7條鐵路線受影響。

目前當地梅雨季最長為2013年的49天，今年有可能刷新紀錄。

與此同時，氣象廳9日又公布消息，指薔蜜颱風凌晨在日本沖繩偏南方約600公里處的海上生成，目前正以每小時37公里的速度往北移動，預計10日上午經過濟州道以東的海域，下午抵達南部海岸，成為今年夏天第一個登陸的颱風。

10日南韓全境將有降雨天氣，尤其是處於颱風直接影響範圍的廣尚南道和濟州道部分地區將出現強風暴雨天氣。根據預測，大部分地區今後3天降雨量將達100毫米至300毫米，部分地區最高可達500毫米以上。

北韓暴雨成災糧倉泡湯 金正恩到場視察

另據北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩7日視察「重要糧倉」黃海北道的洪水災情，並下令提供糧食和補給品給災民。北韓部分地區已經連日降下傾盆大雨。據報導，銀波郡大青里一帶的堤防潰堤，「導致730餘棟平房和600餘公頃稻田泡湯，179棟住宅被摧毀」。

暴雨 南韓 北韓 颱風 淹水

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