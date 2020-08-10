貝魯特示威不斷 黎巴嫩2部長引咎請辭

黎巴嫩貝魯特港口4日發生大爆炸，已至少158人喪命、約6000人受傷，並造成約30萬人無家可歸。這起事件引爆民眾對統治階層的怒火，新聞部長薩瑪德已在稍早請辭，成為首位下台政府官員，如今環境部長卡塔爾也宣布辭職。

中央社引述法新社報導，薩瑪德9日稍早辭去新聞部長職務後，環境部長卡塔爾也透過聲明宣布：「鑒於這場巨大災難…我已決定提出辭呈離開政府。」薩馬德表示辭職是為回應民眾的呼聲。

貝魯特港區4日發生火災，引燃存放在倉庫的大量硝酸銨，造成威力強大爆炸。

法美等國：援助2.5億歐元

世界各國領導人9日舉行募集國際捐獻的視訊會議，由法國總統馬克宏主持，美國總統川普也參加。各國在會議結束後發表聯合聲明，承諾向黎巴嫩提供超過2億5000萬歐元（約2.94億美元）的援助，這筆緊急援助資金會「直接」給予貝魯特大爆炸的受災民眾。

聲明還提到，各國會協助黎巴嫩針對貝魯特大爆炸展開「公正、可靠及獨立的調查」。美國白宮也指出，川普「敦促黎巴嫩政府進行全面且透明的調查，美國會準備提供協助」。

路透報導，爆炸使當地民眾連日發起反政府示威，部分示威者9日來到國會附近抗議，警方發射催淚瓦斯試圖驅離丟擲石塊的抗議人士。電視台畫面顯示，部分示威者試圖闖入警方的封鎖區域，同時國會廣場一個入口處起火。還有抗議人士闖進交通部門的辦公室。