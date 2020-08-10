影／「小灰、小白」自由了！2白鯨於冰島回歸海洋

在英國慈善機構「海洋生物基金會」（The SEA LIFE Trust）的幫助下，2隻從上海長風海洋世界解救出來的白鯨「小灰」及「小白」在睽違將近10年後重新回歸海洋。

同為12歲的「小灰」和「小白」，10年前在俄羅斯海域被捕獲，隨後賣給中國上海的長風海洋世界，就此開始牠們被圈養並為人類娛樂表演的生活。

幸運的是，長風海洋世界被英國默林娛樂集團（Merlin Entertainment）收購，該集團多年前就開始力行反對鯨魚和海豚被圈養的做法，因此在旗下海洋生物基金會的努力下，安排「小灰」和「小白」野放。

由於回家之旅海陸空交通共計逾9200公里，世界頂尖動物保護專家、專業獸醫醫隊等為2隻小白鯨提供訓練，當中包括水下呼吸訓練、上平台訓練、飲食調整等，以確保小白鯨可以安全完成30小時的長征之旅。

「小灰」和「小白」的最終目的地是全球第一個白鯨保護區（Beluga Whale Sanctuary）。保護區座落在冰島赫馬島外海，面積達3萬2,000平方公里，由海洋生物基金會與鯨豚保育組織（Whale and Dolphin Conservation, WDC）共同打造。

海洋生命信託基金負責人布爾(Andy Bool)表示：「我們非常高興能夠分享小灰和小白安全來到海洋庇護所的消息，這距離將牠們釋放到他們的家鄉僅一步之遙。經過完善的計劃和演練，將牠們送回大海的第一階段與我們所希望和計劃的一樣順利。」