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五眼聯盟施壓港府 呼籲如期舉行立法會選舉

德國之聲 / 德國之聲

五眼聯盟成員國美、英、加、紐、澳的外長周日發布聲明抨擊港府延後立法會選舉的決定，並表示他們對於12名民主派立法會候選人被取消參選資格感到十分憂心。他們在聲明中寫道：「我們呼籲港府恢復民主派候選人的參選資格，並如期舉行立法會選舉，讓香港人民能夠行使基本法賦予他們的民主權利與自由。」

香港特首林鄭月娥在7月31日宣布，因擔憂香港的新冠疫情持續擴散，決定將原訂於9月6日舉行的立法會選舉延後至2021年9月5日。然而，香港的民主派人士卻認為新冠疫情只是港府介入操弄選舉的藉口。

除了呼籲港府如期舉行選舉外，五眼聯盟的外長們也批評中國在香港施行國安法。部分香港人士擔憂，國安法會成為北京打壓異議人士與增強控制香港的利器。聲明寫道：「我們對於北京強硬地在香港施行國安法感到擔憂，因為此舉恐侵蝕香港人民的基本權利與自由。」

香港的民主派原本希望能藉由香港社會反對國安法的情緒，在立法會選舉中取得多數席次。然而，批評者認為國安法與1997年香港回歸時，中國政府所承諾的自由與權利有本質上的衝突，而支持者則認為經歷過去一年的「反送中」示威後，國安法能讓香港社會恢復安定。

五眼聯盟的外長在聲明中寫道：「中國政府當初在《中英聯合聲明》中，承諾以一國兩制的方式保障香港人的主權與自由，所以他們必須履行這些承諾。我們呼籲港府盡快舉行立法會選舉。」

聯合國人權理事會針對國安法提問

與此同時，聯合國人權理事會針對《港區國安法》向港府提出6大疑問，包含港府如何確保人大常委會在解讀基本法時不會對人民權利造成負面影響丶要求港府提供設立獨立人權機構的相關細節丶要求港府說明他們將如何確保國安法不會與公民與政治權利國際公約的細則產生沖突。

此外，港府也被聯合國要求仔細說明國安法的立法過程與該法的境外效力，並指示港府針對國安法的相關罪名做更仔細的解釋，包含證明港府在判定「叛國罪」丶「分裂國家罪」以及與「外部勢力勾結」時，都會依據聯合國對這些行為的定義來准確做出判決。

本文章由德國之聲授權提供】

國安法 香港特首 林鄭月娥 香港回歸 一國兩制 人權 立法會

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