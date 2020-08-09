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日本慘遭原爆攻擊 為何不簽禁核條約？理由很現實

聯合報 / 編譯李京倫／即時報導
1945年8月9日，美軍在長崎投下的原子彈爆炸後產生蕈狀雲。（美聯社）
1945年8月9日，美軍在長崎投下的原子彈爆炸後產生蕈狀雲。（美聯社）

共同社報導，日本是唯一受過核武攻擊的國家，卻未批准禁止核武器條約，因為禁核條約要求各國銷毀核武，而日本需要美國的核保護傘，所以不加入。

日本廣島市6日在廣島和平公園舉辦原爆75周年紀念儀式。美聯社報導，有六名原爆倖存者懇求出席的日本首相安倍晉三，簽署禁核條約。日本最大的原爆倖存者團體「日本原水爆被害者團體協議會」成員三牧佑希說：「能不能請您傾聽我們的訴求，簽署禁核條約？原爆75周年是改變的機會。」

安倍堅稱，日本的政策是不簽署禁核條約，但安倍也說，日本政府以消除核武為目標。

安倍9日參加過長崎原爆75周年紀念儀式後，在記者會上說：「禁核條約根本沒考慮到現實安全情況。我必須要說，禁核條約因應問題的方式與我國不同。」

47歲的岩佐仕是已故原爆倖存者的兒子，他說：「安倍說一套做一套，日本依賴美國，但仍有必要努力消除核武。」

2017年獲得諾貝爾和平獎的國際廢除核武運動組織說，加勒比海島國聖克里斯多福9日批准禁核條約，愛爾蘭、奈及利亞和太平洋島國紐埃也在6日批准。在這禁核條約生效前，核武是唯一沒被國際規範禁用的大規模毀滅武器。禁核條約還需六個締約方批准，才會達到50個締約方批准的生效門檻。

2017年7月，聯合國通過禁核條約，這是全球第一個具約束力、旨在消除核武的條約。條約明定，締約國不應發展、生產、製造或以其他方式獲得、擁有、儲存核武器，也不應在其領土或管轄地放置其他國家的核武器。

核保護傘是美國等擁核國家保護不擁核盟邦的承諾，如果盟邦受到攻擊，美國可使用核武報復發動攻擊的國家。不擁核盟邦包括南韓、日本、澳洲等。

核武 日本 廣島

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