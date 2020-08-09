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泰維權人士獲釋 難平眾怒續抗爭

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
泰國自7月18日起，爆發多場反政府示威。(photo by YouTube 影片截圖)
泰國自7月18日起，爆發多場反政府示威。(photo by YouTube 影片截圖)

泰國警方逮捕的兩位維權人士於8日獲釋，但仍有逾千名示威者舉行反政府示威。眾多抗議者於8日聚集在曼谷法院前，要求釋放安農和帕努蓬兩位示威者，在兩人獲得保釋後，示威者並未罷休，逾千名示威者在曼谷購物區又舉行一次反政府示威遊行。示威組織自由人民運動表示，預計於16日再次舉行大規模抗議活動。

維權人士8日獲釋

泰國自7月18日起，爆發多場反政府示威。據《路透社》報導，參與示威的35歲人權律師安農和23歲的學生領袖帕努蓬，於7日遭到警方逮捕，兩人被指控煽動叛亂及違反疫情期間頒布的緊急法令。

據《亞洲新聞台》報導，眾多抗議者於8日聚集在曼谷法院前，要求釋放安農和帕努蓬兩位示威者，並揚言要升級反政府示威遊行，兩人之後於8日下午被保釋。安農在法院外對記者表示，民眾提出重新制憲及反對軍事政變的要求是符合憲法的。

持續示威活動

安農和帕努蓬兩人的保釋並無安撫泰國示威者，逾千名示威者在曼谷購物區又舉行一次反政府示威遊行，要求警方不要騷擾民眾，高喊「警察離開」和「獨裁政治將垮台」，並舉出電影《飢餓遊戲》中象徵反極權的三指禮。

另據《美國之音》報導，示威組織自由人民運動的8位領導人在曼谷標誌性的民主紀念碑前開會，其前身為自由青年，他們宣布將於16日再次舉行大規模抗議活動。

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