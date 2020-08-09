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首爾房價失控 文在寅政策方向有誤

台灣醒報 / 記者宋秉謙╱台北報導
南韓總統文在寅雖然在上任之初大打「房價政策」，但任內3年以來成果不彰，首爾房價的增幅已是全球首位。(photo from Wikimedia)
南韓總統文在寅雖然在上任之初大打「房價政策」，但任內3年以來成果不彰，首爾房價的增幅已是全球首位。(photo from Wikimedia)

南韓房價一般人高不可攀，文在寅上任的打房宣言毫無作用！文在寅17年上任時就主打「辛勤的人能養家糊口」的社會公平競爭口號，然而，他上任的3年中，首爾房價卻飆出史詩級的34%增幅、公寓更達50%，貸款政策限制最高借貸為房價40%，加上首爾不斷高升的房價，被批評者認為是投機客的天堂，利於金湯匙的富二代們用現金搶房，而原本該保護的一般人買房夢，更顯遙遠。

在首爾買房更難了！

根據《南華早報》報導，南韓總統文在寅任內拿出20多個房地產降溫政策，高呼口號、希望讓辛勤的一般人能養家糊口，在社會有公平競爭的機會。但數據顯示，南韓精華區房價已經失控，在文在寅上任的3年以來，首爾房價飆漲34%、公寓更近50%，三年內的房價漲幅已是全球最高速，對比上任前還主打「打房」政策，顯得相當諷刺。

對此，首爾的NGO組織公民經濟正義聯盟表示，文在寅上任前8年，房價僅上漲24%，現在首爾房價失控絕對與文在寅失敗的政策有關。文在寅政策邏輯是把房價上漲視為「投機客的傑作」，所以他打房政策是針對投機客，才會提高更大的首付要求、限制最高借貸額度（以防投資客廣泛買房來賣），但這些也提高買房門檻，讓一般人難以負擔。

簡言之，文在寅政策是大範圍打擊，也打擊到原本該保護的市井小民，讓中產階級的買房夢更加遙遠。

施政錯誤、該打多房戶

公民經濟正義聯盟認為，南韓的問題在於公共住房量過小，政府很難保護一般小民的買房權益，基本上擋不了投資客或是富二代用現金搶購多房，若要大打這些「資本大」的金湯匙（南韓對富二代的稱呼），應該轉而針對多房戶，增加嚴厲的多房稅收，才有效果。

《路透社》就補充報導，文在寅無力控制攀升的房價，也重挫自己的聲望，讓自己在疫情期間的好表現通通付之東流，滿意度回歸近9個月的低點（44.5%），不過，團隊仍未放棄，財政部長洪南奇（音譯）表態，穩定房價是當局的優先政策，應該會透過增加建造首爾房屋，漸緩房價攀升的速度。

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文在寅 首爾 南韓

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