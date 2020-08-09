模里西斯燃油汙染 馬克宏派人馳援

印度洋最美海灘燃油外洩！日本商船三井集團營運的貨船「Wakashio」號於7月25日在模里西斯東南部海岸附近觸礁。模里西斯政府確認該貨輪外洩燃油後，在7日宣布全國進入環境緊急狀態。法國總統馬克宏於8日表示，會從附近的領地留尼旺派遣支援團隊。觀光業是模里西斯最主要的收入來源，此事件對其影響重大。

觀光業衝擊大

根據《半島電視台》報導，貨船燃油外洩已是上個月的事，但到現在貨船仍停留在模里西斯附近海域，讓環保人士與模里西斯人民感到質疑。相關人士解釋，這是模里西斯近海第一次發生燃油外洩事件，打撈隊因為風浪太大進展緩慢，直到幾天前才發現燃油外洩。

模里西斯總理賈諾斯表示，模里西斯目前沒有足夠的技術處理擱淺的船隻，而這次燃油外洩事件很可能會重創模里西斯經濟。模里西斯以觀光聞名，被譽為擁有印度洋最美海灘，觀光業去年總計為國家賺進16億美元的收入。而這次燃油外洩破壞了美麗的海岸，再加上新冠肺炎疫情衝擊，人民生計將會大受影響。

馬克宏願支援

根據《路透社》報導，模里西斯西邊約190公里處便是法國海外領地留尼旺島。賈諾斯於是透過推特向法國總統馬克宏請求援助。馬克宏於8日承諾將派遣專業團隊支援模里西斯。

失事的貨船所有者為日本岡山縣的長鋪汽船旗下的OKIYO MARITIME社（他們將船租借給日本商船三井集團營運），從中國運貨往巴西的途中不幸在模里西斯近海觸礁。長鋪汽船與商船三井集團均聲明，會與模里西斯政府合作移除船隻並清理海岸。

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