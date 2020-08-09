疫情影響南極科學研究 各國決定縮減規模

新冠肺炎疫情肆虐全球，連南極洲都難逃其影響！各國決定要暫緩不必要的科學研究，避免疫情擴散。由於南極科研基地缺乏收治新冠病患的設施，再加上各國科學家前往南極洲的中轉國家多遭疫情重擊，因此決定只保留部分重要任務，如氣象資料搜集與基地設施維護，避免南極洲也淪陷。

醫療設施簡陋

根據《國家地理》報導，目前南極洲共擁有40座永久基地，各國科學家們通常會在氣候較不惡劣的夏季（10月至2月）到南極洲展開科學研究。但受限於當地環境，各研究站的醫療設施十分簡陋，再加上科學家們多以宿舍形式共同生活，幾乎不可能在南極洲維持社交距離。

德國南極計劃的物流協調員韋舍就指出，對所有在南極洲上進行科研的國家來說，今年的目標就是繼續讓南極洲維持0確診。南極洲的主要協調組織「國家南極計劃管理委員會」也出面要求各國減少科研團隊人數。舉例來說，澳洲與德國的團隊規模將縮減50%，紐西蘭更可能縮減達66%。

轉機空窗恐染疫

《英國廣播公司》指出，除了南極洲基地本身的醫療條件不足外，科學家們平時仰賴的空中交通動線也可能造成疫情擴散。各國科學家們通常會先搭機前往南非、澳洲、紐西蘭與智利等靠近南極洲的國家，再從這些中轉地集中搭機或船前往南極洲。但在疫情肆虐下，全球航空大消退，且中轉地也多有疫情，使科學家在移動過程極可能染疫。

各國因此考慮直接讓科學家們自母國搭乘補給船，以直航的方式抵達南極洲。舉例來說，英國的科學家與基地維護專家，今年就會直接搭乘英國南極調查局的研究船前往。

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