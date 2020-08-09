北韓暴雨釀洪災 官員忙吹捧、無作為

北韓暴雨成災，政府不救災忙宣傳？北韓連日暴雨導致上百間房屋遭摧毀，大面積農地遭淹沒，人民生活必需的糧食及住所等問題雪上加霜。然而，政府官員至當地視災時，對金正恩的防洪政策讚譽有加，更大開支票表示已調度資源進行援助，但卻未見相關的計劃提出。

水災雪上加霜

根據《韓聯社》報導，北韓遭受連日的豪大雨襲擊，導致民眾岌岌可危的糧食問題及生活環境更顯艱辛，包括多處種植稻米的農田及房屋都被淹沒。

朝鮮中央新聞社指出，週末將有更多大雨襲擊北韓，政府已對災情最嚴重的黃海道、江原道居民發出緊急通知。暴雨襲擊北韓造成多處堤防破裂，有近730間房屋和600公頃稻田遭到洪水淹沒，179間房屋被摧毀。北韓氣象局更指出，江原道的某些地區降雨量已超過800毫米。北韓年降雨量約為960毫米。

日前，北韓國務委員會副委員長朴奉珠視察受災的黃海道地區，不斷敦促地方官員要保護農作物免於洪水或暴雨侵擾。但專家指出，正是因為北韓的基礎建設貧乏，而導致民間容易遭受自然災害襲擊。北韓政府更曾做出錯誤決策，打開位於邊界的黃江大壩以洩洪，卻使臨津江水位過高，週邊村落遭淹沒，也波及南韓。

政府忙做大內宣

據美國《北韓新聞網》報導，政府官員至開城進行疫情及水災慰問時，則將重點全部放在政府宣傳上。代表金正恩出訪的工業部部長李萬建為其親信，，他召集當地居民舉行浮誇的大型會議，屢屢讚揚金正恩防疫及防洪的表現。

演講中頻頻提及「堅決只相信黨中央」、「最高領導人的愛」等宣言。他說：「開城市民所遭受的不便就是黨的痛苦，我們將一直與你們站在一起。」並表示已調度油、米等生活必需品至該城市。但根據勞動新聞內容顯示，金正恩並無擬定任何分配國家儲備糧食的計劃。北韓官媒更未對各地詳細災情及雨勢多加報導。

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