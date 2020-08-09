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CDC：肥胖、非裔、西語裔兒童易染疫

世界日報 / 編譯林梅婕／綜合報導

根據聯邦疾病管制中心(CDC)公布的兩份最新報告顯示，非裔和西語裔兒童染疫的比率甚高，駁斥川普日前在福斯新聞網(Fox News)受訪時斷言「兒童幾乎免疫」的說法；此外，肥胖也會增加兒童染疫的風險。

其中一項報告指出，3月21日至7月25日之間，兒童因感染新冠肺炎而住院的人數在每周都持續穩定成長，且以非裔和西語裔兒童最多。

儘管兒童染疫出現重症的機率低於成人，但住進加護病房的兒童比率仍高達三分之一，與成人的比率相去不遠。

除此之外，CDC報告還分析，208位確診的兒童當中，有高達42%的人患有至少一種潛在疾病，而這項潛在疾病大多是「肥胖」，該報告中寫道：「國內有五分之一的兒童有肥胖的現象，在非裔和西語裔族群中則更常見。」

雖然關於肥胖和新冠肺炎重症之間的關聯性仍有待研究，但同樣的現象也發生在成年患者的身上；紐奧良杜蘭醫學中心(Tulane Medical Center)重症醫療科醫師丹森(Joshua Denson)說：「肥胖和潛在感染的可能性確實存在某種關聯。」

另外，染疫的兒童可能併發「多系統炎症反應綜合症」(簡稱MIS-C)，是一種可能使心臟、肺、腎臟、大腦、皮膚、胃腸等不同部位器官發炎的疾病；在CDC的分析報告中，570位染疫的兒童有364人罹患MIS-C，高達64%的兒童必須住進加護病房接受治療，至今已有10名兒童因此死亡。

MIS-C目前還沒有任何具體的方式可以治療，但根據統計，族裔和MIS-C患者的分布也有關係；波士頓兒童醫院(Boston Children`s Hospital)小兒科心臟病醫生費爾曼(Kevin Friedman)表示，當地患有MIS-C的兒童多為非裔和西語裔，CDC的報告也指出，MIS-C患者中有73.6%的比率為少數族裔。

肥胖 新冠肺炎

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