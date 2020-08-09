美國計畫藉G7改革世衛 德法「退群」拒絕背書

七國集團（G7）領袖峰會將於9月舉行，今年主辦方美國藉此機會邀請成員國參與改革世界衛生組織（WHO）計畫；但是德國和法國不滿美國已宣布退出世衛，卻又想主導改革世衛，已退出會談。

路透報導，一名參與會談的歐洲高級官員說：「沒有人想被扯進這個改革過程，接受一個剛退出世衛的國家提出的綱要。」目前不知美國是否仍將在峰會中續推此議題。

七國集團領袖峰會原訂6月中旬舉行，因疫情延至9月。改革世衛計畫的會談自四個月前開始，成員國衛生部長已舉行近20場視訊會議，各國外交官及部會官員的會議更多達數十場。成員國認為，華府最初提議改革計畫草案太過激進，一名歐洲官員甚至用「粗暴」形容。

德法兩國衛生官員證實，他們反對美國主導談判；義大利衛生部長說，改革草案仍在進行，不過義大利會和德法站在一起。英國政府發言人說，英國支持世衛，但希望「改革保持彈性與回應」。

川普政府一名高級官員被問到「德法退群說」時表示：「七國集團所有成員國皆明確支持改革世衛想法的內容，不過德法最終選擇不為計畫背書，令人遺憾。」

曾是世衛發起國的美國政府，上月初正式發文給聯合國和世衛，表示將於一年後退出。美國總統川普指責世衛太過親中，在新冠肺炎疫情處置失當。世衛否認指控。

歐洲雖然也不滿世衛，但批判火力遠不及美國。歐洲國家認為全球仍需要世衛帶領對抗疫情，也希望讓世衛更強大、經費充裕且更獨立。美國貢獻世衛15%的預算，退出必定削弱世衛能力。

此外，美國一邊喊退出，一邊想在別的場合主導改革，讓歐洲十分感冒。歐洲認為，川普嚴詞批判世衛及提出改革議題，是為了轉移自己處理疫情不力的焦點，要把責任全推給世衛。