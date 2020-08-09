白俄羅斯總統大選 主婦挑戰「獨裁26年」盧卡申科

白俄羅斯總統魯卡申柯掌權數十年。美聯社 美聯社

白俄羅斯9日將舉行總統大選，已連任五次、執政長達26年的現任總統盧卡申科將再次角逐總統寶座，然而面對新冠疫情及經濟困局夾擊，他面臨多年來最大挑戰，只好動用國家力量鎮壓反對人士。據人權團體表示，在總統大選前已有超過1300人被捕，包括對手的競選經理。

總統抗疫不力引不滿

魯卡申柯自1994年掌權後，幾乎未遭遇任何反對，但是他處理疫情、經濟困頓，還有人權紀錄不良等，引發民意強烈不滿，使他面臨嚴峻挑戰。不過外界認為，如無意外，盧卡申科將再掌權五年。

白俄羅斯只有940萬人口，卻有逾6.8萬人感染新冠病毒，比例遠高於人口為其4倍、約4.9萬人確診的鄰國波蘭。魯卡申柯淡化疫情，聲稱伏特加和蒸桑拿浴可以解毒，卻未實施任何社交距離措施。

對手競選經理突被捕

路透報導，魯卡申柯連任的最大對手是無黨籍候選人季哈諾夫斯卡婭。季哈諾夫斯卡婭曾是一名英文教師，在丈夫季哈諾夫斯基想參選總統並於5月被捕後，為營救夫婿而參選。她與兩大異見領袖的妻子和競選經理聯手，意外贏得群眾擁護，尤其是占55%選民比例的婦女。

季哈諾夫斯卡婭的競選經理莫羅日7日被捕，原因不明。莫羅日跟丈夫本是季哈諾夫斯基YouTube頻道的粉絲，之後駕車載她四處求選民簽名，以達參選門檻。她之前也曾短暫被捕後獲釋。人權組織Viasna估計，自今年5月初接受報名參選報名以來，逾1300人為抗議政府而被捕。

公僕提早投票被疑作票

除了逮捕異議人士，白俄羅斯選舉不開放外國觀察員或候選人的競選團隊監票，引發作票疑慮。此外，政府最近以控疫為由，要求公務員4日開始提前投票，也引發作假質疑。魯卡申柯還多次表明，必要時可能動用軍隊制止騷亂。

法國、德國和波蘭的外交部長7日聯合呼籲魯卡申柯進行「公平、公正」選舉，釋放因政治原因而被拘留的囚犯，並敦促政府避免任何暴力或侵犯公民和政治自由。