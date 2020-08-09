快訊

菲疫情嚴峻 指揮中心：12日起菲國入境皆集中檢疫14天

新增1例境外移入病例 台女自菲律賓返國確診

白俄羅斯總統大選 主婦挑戰「獨裁26年」盧卡申科

世界日報 / 編譯中心╱綜合8日電
主婦季哈諾夫斯卡婭代夫選總統。 路透
主婦季哈諾夫斯卡婭代夫選總統。 路透

白俄羅斯總統魯卡申柯掌權數十年。美聯社 美聯社
白俄羅斯總統魯卡申柯掌權數十年。美聯社 美聯社

白俄羅斯9日將舉行總統大選，已連任五次、執政長達26年的現任總統盧卡申科將再次角逐總統寶座，然而面對新冠疫情及經濟困局夾擊，他面臨多年來最大挑戰，只好動用國家力量鎮壓反對人士。據人權團體表示，在總統大選前已有超過1300人被捕，包括對手的競選經理。

總統抗疫不力引不滿

魯卡申柯自1994年掌權後，幾乎未遭遇任何反對，但是他處理疫情、經濟困頓，還有人權紀錄不良等，引發民意強烈不滿，使他面臨嚴峻挑戰。不過外界認為，如無意外，盧卡申科將再掌權五年。

白俄羅斯只有940萬人口，卻有逾6.8萬人感染新冠病毒，比例遠高於人口為其4倍、約4.9萬人確診的鄰國波蘭。魯卡申柯淡化疫情，聲稱伏特加和蒸桑拿浴可以解毒，卻未實施任何社交距離措施。

對手競選經理突被捕

路透報導，魯卡申柯連任的最大對手是無黨籍候選人季哈諾夫斯卡婭。季哈諾夫斯卡婭曾是一名英文教師，在丈夫季哈諾夫斯基想參選總統並於5月被捕後，為營救夫婿而參選。她與兩大異見領袖的妻子和競選經理聯手，意外贏得群眾擁護，尤其是占55%選民比例的婦女。

季哈諾夫斯卡婭的競選經理莫羅日7日被捕，原因不明。莫羅日跟丈夫本是季哈諾夫斯基YouTube頻道的粉絲，之後駕車載她四處求選民簽名，以達參選門檻。她之前也曾短暫被捕後獲釋。人權組織Viasna估計，自今年5月初接受報名參選報名以來，逾1300人為抗議政府而被捕。

公僕提早投票被疑作票

除了逮捕異議人士，白俄羅斯選舉不開放外國觀察員或候選人的競選團隊監票，引發作票疑慮。此外，政府最近以控疫為由，要求公務員4日開始提前投票，也引發作假質疑。魯卡申柯還多次表明，必要時可能動用軍隊制止騷亂。

法國、德國和波蘭的外交部長7日聯合呼籲魯卡申柯進行「公平、公正」選舉，釋放因政治原因而被拘留的囚犯，並敦促政府避免任何暴力或侵犯公民和政治自由。

白俄羅斯9日舉行總統大選。 法新社
白俄羅斯9日舉行總統大選。 法新社

白俄羅斯 疫情 人權

延伸閱讀

經濟學人預估 川普勝率極低

美情報高層爆料：大陸反川普 俄國捅拜登

美控中俄伊朗介入大選 新「軸心三國」各懷鬼胎

NBA／折服保羅領袖魅力 韋德力拱出來選總統

相關新聞

美墨邊境出現史上最複雜走私隧道 長400尺水電管線樣樣全

美墨邊境出現史上最複雜的走私隧道！近日美國入境海關執法局（ICE）在美墨邊境發現一條還未建完的走私通道，陰暗的通道內不僅設備齊全，配備先進的水電管網，甚至還鋪設鐵軌和通風系統，讓執法人員都感到相當不可思議。

雪上加霜！印度撤僑專機空難1罹難者確診 全部乘客將篩檢

印航快捷航空撤僑專機昨天降落克勒拉省機場時發生意外，當局在現場善後的同時，發現1名罹難乘客確診感染新冠肺炎，當地政府已追...

美擬藉G7改革世衛 德法拒背書

七國集團（Ｇ７）領袖峰會將於九月舉行，今年主辦方美國藉此機會邀請成員國參與改革世界衛生組織（ＷＨＯ）計畫。德國和法國不滿...

貝魯特大爆炸增至158死 傷者估計上看6千人

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，黎巴嫩衛生當局今天透過聲明指出，爆炸已造成158人喪命，受傷人數估計高達6000人

CDC：肥胖、非裔、西語裔兒童易染疫

根據聯邦疾病管制中心(CDC)公布的兩份最新報告顯示，非裔和西語裔兒童染疫的比率甚高，駁斥川普日前在福斯新聞網(Fox News)受訪時斷言「兒童幾乎免疫」的說法；此外，肥胖也會增加兒童染疫的風險。

美國計畫藉G7改革世衛 德法「退群」拒絕背書

七國集團（G7）領袖峰會將於9月舉行，今年主辦方美國藉此機會邀請成員國參與改革世界衛生組織（WHO）計畫；但是德國和法國不滿美國已宣布退出世衛，卻又想主導改革世衛，已退出會談。

白俄羅斯總統大選 主婦挑戰「獨裁26年」盧卡申科

白俄羅斯9日將舉行總統大選，已連任五次、執政長達26年的現任總統盧卡申科將再次角逐總統寶座，然而面對新冠疫情及經濟困局夾擊，他面臨多年來最大挑戰，只好動用國家力量鎮壓反對人士。據人權團體表示，在總統大選前已有超過1300人被捕，包括對手的競選經理。

黎巴嫩5000人示威 占領外交部當「革命總部」

黎巴嫩首都貝魯特港區一處倉庫4日發生大爆炸，各界普遍歸咎政府疏失與腐敗。近萬民眾8日在貝魯特市中心舉行反政府示威，部分群眾闖入黎巴嫩外交部並宣告其為「革命總部」。黎巴嫩國會又有3名議員8日集體辭職，爆炸至今已經有5名議員請辭。

日貨輪觸礁漏油 染黑模里西斯海岸「進入緊急狀態」

一艘運載鐵礦石的日本貨輪上月底在印度洋島國模里西斯海岸觸礁，本月6日出現大面積燃油洩漏，模里西斯已宣布進入「環境緊急狀態」。總理賈格納特7日晚表示，由於該國沒有相應的技術和專業知識，已請求法國提供協助。

原爆75週年 長崎市長再籲中央簽禁止核武器條約

日本長崎市長田上富久今天在原子彈轟炸75週年紀念儀式上，再度呼籲日本政府簽署並批准禁止核武器條約；不過，日本首相安倍晉三致詞時「一如往常」，未觸及這項議題。

墨西哥經濟止血 8月來新增1.5萬工作機會

墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致3月至7月間流失110萬個正職工作機會後，8月起民眾已陸續重返工作崗位。

黎巴嫩大爆炸引發怒火 群眾占據部會3小時告終

黎巴嫩大爆炸釀成城市巨災，引發前所未見社會怒火。群眾明顯有計畫行動，火速占領外交部、能源部與銀行協會，抗議政府失職，但占據行動在軍隊強制驅離下僅3小時就結束。

熱門新聞

只能二選一！美國禁微信 蘋果手機在陸銷量恐大跌

買玩偶見「按鈕位置」嚇壞 媽媽怒斥教壞小孩：按下有喘氣聲

時空旅人4 ni？男子狂買25張同號彩券 爽中370萬

雪上加霜！印度撤僑專機空難1罹難者確診 全部乘客將篩檢

「不可能禁微信！」律師稱違反美國2項憲法權利

日本科學家發現「睡眠開關」 人類冬眠可能成真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。