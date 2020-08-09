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黎巴嫩5000人示威 占領外交部當「革命總部」

世界日報 / 編譯中心╱綜合8日電
黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。圖為數千名群眾集結在市中心抗議。 歐新社
黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，當局指迄今已奪走158人喪命，估計上看6000人受傷。圖為數千名群眾集結在市中心抗議。 歐新社

黎巴嫩首都貝魯特港區一處倉庫4日發生大爆炸，各界普遍歸咎政府疏失與腐敗。近萬民眾8日在貝魯特市中心舉行反政府示威，部分群眾闖入黎巴嫩外交部並宣告其為「革命總部」。黎巴嫩國會又有3名議員8日集體辭職，爆炸至今已經有5名議員請辭。

此外，8日有約5000人聚集在市中心烈士廣場抗議政府失職，示威者企圖越過路障到國會，警方發射催淚彈驅散。另一批由退役軍人帶領的示威者占據外交部，宣布成立「革命總部」。

荷蘭駐黎大使夫人不治

黎巴嫩衛生當局8日聲明指出，爆炸增至158人喪命，荷蘭駐黎巴嫩大使夫人赫德維格也在事件中身亡，受傷人數估計高達6000人，21人仍下落不明。爆炸還造成約30萬民眾無家可歸。

中央社引法新社報導，黎巴嫩卡泰伯黨一位高層要員也在爆炸中遇難，同黨國會議員賈梅耶出席喪禮，致詞時情緒激動並宣布他和兩位同黨議員辭職。

爆炸釀災後，多位政壇要員主張「國際援助」將是黎巴嫩突破外交孤立的契機，賈梅耶則痛斥他們的說法。

黎巴嫩國會共有128席，在三位卡泰伯黨議員辭職前，已經有其他政黨的2名議員亞庫班、哈瑪德率先請辭。

黎巴嫩政府已承諾針對爆炸展開立即且詳盡的調查，但民眾對於高層官員主導的調查委員會能查出罪魁禍首的信任感很低。

示威釀1死 總理：尋求提前大選

示威者與警方發生激烈衝突，造成至少1人死亡、238人受傷。面臨群情激憤，黎巴嫩總理狄亞布宣布，將尋求提早舉行國會大選，指稱這是「擺脫國家結構性危機」的唯一途徑。

美國駐貝魯特大使館8日表示，美國政府支持黎巴嫩示威抗議群眾的和平抗議權利，並敦促涉及的各方避免暴力。美國大使館在推文中也表示，黎巴嫩人民理當擁有的領導人，必須能傾聽他們的聲音並改弦易轍，以回應民眾的透明和究責要求。

貝魯特港區一處倉庫4日發生大爆炸，各界普遍歸咎政府疏失與腐敗，8日有數千名抗議者集結在市中心，並「吊死」黎巴嫩總統奧恩的人形紙牌。 歐新社
貝魯特港區一處倉庫4日發生大爆炸，各界普遍歸咎政府疏失與腐敗，8日有數千名抗議者集結在市中心，並「吊死」黎巴嫩總統奧恩的人形紙牌。 歐新社

黎巴嫩 爆炸 外交部 大使館

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