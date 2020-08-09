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日貨輪觸礁漏油 染黑模里西斯海岸「進入緊急狀態」

世界日報 / 編譯中心╱綜合8日電
由日本航運巨頭商船三井營運的大型貨輪，在印度洋島國模里西斯近海發生觸礁，造成大量燃油外洩。 路透
由日本航運巨頭商船三井營運的大型貨輪，在印度洋島國模里西斯近海發生觸礁，造成大量燃油外洩。 路透

一艘運載鐵礦石的日本貨輪上月底在印度洋島國模里西斯海岸觸礁，本月6日出現大面積燃油洩漏，模里西斯已宣布進入「環境緊急狀態」。總理賈格納特7日晚表示，由於該國沒有相應的技術和專業知識，已請求法國提供協助。

綜合日媒報導，負責營運這艘大型貨輪的日本商船三井集團營運表示，貨輪「若潮號」從中國出發經新加坡，原本正駛往巴西，7月25日在模里西斯近海觸礁。貨輪的所有者為日本岡山縣的長鋪汽船，公司公關負責人表示，貨輪沒有載貨，且20名船員已全數安全避難。

貨輪觸礁後，海浪不斷拍擊造成右舷出現裂縫，導致燃油外洩，把原本碧藍的海洋染成黑色，漏油還隨著海浪打上岸邊，而沿岸還有國際溼地公約指定的重要保護區域。船公司已在船隻周圍設置防油欄。當地媒體指出，燃油已流至海岸，因此政府呼籲人民不要接近海岸。

模里西斯因美麗而豐富的山海自然風光，又被稱作「印度洋上的貴婦」，是外國觀光客旅遊的人氣地點。

日本 印度 岡山

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