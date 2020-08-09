快訊

台版監獄風雲！天道盟「鐵霸」靠35牌白T轟動苦窯變霸董

怎麼撞的？ 女騎士連機車帶雙腳 直插進公車頭

美墨邊境出現史上最複雜走私隧道 長400尺水電管線樣樣全

聯合新聞網 / 綜合報導
美國入境海關執法局（ICE）在美墨邊境發現一條還未建完的走私通道，陰暗的通道內不僅設備齊全，配備先進的水電管網，甚至還鋪設鐵軌和通風系統。圖擷自路透社
美國入境海關執法局（ICE）在美墨邊境發現一條還未建完的走私通道，陰暗的通道內不僅設備齊全，配備先進的水電管網，甚至還鋪設鐵軌和通風系統。圖擷自路透社

美墨邊境出現史上最複雜的走私隧道！近日美國入境海關執法局（ICE）在美墨邊境發現一條還未建完的走私通道，陰暗的通道內不僅設備齊全，配備先進的水電管網，甚至還鋪設鐵軌和通風系統，讓執法人員都感到相當不可思議。

根據《 NEW YORK POST 》報導，美國移民與海關執法部門在8月6日表示，他們在美墨邊境發現一個不明污水坑，深入挖掘後才發現原來是一條從亞利桑納州（Arizona）的聖路易斯（St. Louis）一直延伸到墨西哥邊境的里約科羅拉多州（State of Colorado）地下通道，全長400公尺、高1.2公尺，隧道內有通風系統、輸水管線、電線、鐵路系統和加固設施。

邊境保護局官員卡爾（Carl E. Landrum）表示，這是他20多年職業生涯中看過「最複雜的走私地道」，其完善和複雜的程度算是在美國歷史上絕無僅有。他提到，多年來美國執法人員在美墨邊境發現數以百計的通道，通常為販毒集團偷偷挖建，用來走私毒品、軍火以及人口販賣，甚至也有不少非法移民試圖利用地下隧道入境美國。

然而就在今年1月，美國海關邊防總署（CBP）也公布，聯邦特工已在美墨邊境的西南邊界發現一條1300米的走私隧道，該隧道起始於墨西哥的下加利福尼亞州（Baja California）。

走私 墨西哥 移民 販毒

延伸閱讀

開心收到女兒給的「父親節紅包」 他一看上面7個字直呼：怎麼捨得花

動物園黑豹寶寶遭媽媽棄養 園方找來比熊犬「當奶媽」

老爸要收「賣車女業務」當乾女兒：她的心思單純得像一張白紙

厚顏鄰居出沒！亂停自家停車格還嗆「為何不能停」他氣炸

相關新聞

美墨邊境出現史上最複雜走私隧道 長400尺水電管線樣樣全

美墨邊境出現史上最複雜的走私隧道！近日美國入境海關執法局（ICE）在美墨邊境發現一條還未建完的走私通道，陰暗的通道內不僅設備齊全，配備先進的水電管網，甚至還鋪設鐵軌和通風系統，讓執法人員都感到相當不可思議。

雪上加霜！印度撤僑專機空難1罹難者確診 全部乘客將篩檢

印航快捷航空撤僑專機昨天降落克勒拉省機場時發生意外，當局在現場善後的同時，發現1名罹難乘客確診感染新冠肺炎，當地政府已追...

美擬藉G7改革世衛 德法拒背書

七國集團（Ｇ７）領袖峰會將於九月舉行，今年主辦方美國藉此機會邀請成員國參與改革世界衛生組織（ＷＨＯ）計畫。德國和法國不滿...

貝魯特大爆炸增至158死 傷者估計上看6千人

黎巴嫩首都貝魯特港區4日發生大爆炸，黎巴嫩衛生當局今天透過聲明指出，爆炸已造成158人喪命，受傷人數估計高達6000人

原爆75週年 長崎市長再籲中央簽禁止核武器條約

日本長崎市長田上富久今天在原子彈轟炸75週年紀念儀式上，再度呼籲日本政府簽署並批准禁止核武器條約；不過，日本首相安倍晉三致詞時「一如往常」，未觸及這項議題。

墨西哥經濟止血 8月來新增1.5萬工作機會

墨西哥總統羅培茲歐布拉多今天表示，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情導致3月至7月間流失110萬個正職工作機會後，8月起民眾已陸續重返工作崗位。

黎巴嫩大爆炸引發怒火 群眾占據部會3小時告終

黎巴嫩大爆炸釀成城市巨災，引發前所未見社會怒火。群眾明顯有計畫行動，火速占領外交部、能源部與銀行協會，抗議政府失職，但占據行動在軍隊強制驅離下僅3小時就結束。

加拿大啤酒大烏龍！廠商誤把毛利語「恥毛」當「羽毛」

加拿大一家啤酒廠2年前推出Huruhuru淡色愛爾啤酒，以為Huruhuru在毛利語的意思是「羽毛」，但一位毛利電視名人在臉書貼出影片指正說，Huruhuru這個字的普遍解釋是「恥毛」。

捷克住宅大樓失火11死10傷 警拘留涉嫌縱火者

毗鄰波蘭的捷克東部邊境城鎮波胡明（Bohumin）一棟13層住宅大樓的第11層今天下午失火，造成包括3名小孩在內共11人...

【世界鏡頭】美控中俄伊朗介入大選 新「軸心三國」各懷鬼胎

美國國家情報總監（DNI）辦公室7日發布新聞稿，分析外國影響美國總統大選的最新情勢，點名中國大陸、俄羅斯與伊朗為三大介入外力。中國試圖讓川普落選，俄羅斯則繼續幫助川普、打擊拜登，伊朗則是意在破壞美國民主體制。專家分析，這三國雖然彼此目的不同，也不一定會聯手，但當一國發動攻勢，美國為了應付將顧此失彼，讓其他兩國有機可乘，一個新的軸心國聯盟儼然成形。

不滿貝魯特大爆炸 抗議群眾占據黎巴嫩外交部

貝魯特4日發生致命大爆炸，造成數十萬人無家可歸也震撼全世界，部分憤怒抗議群眾今天闖入位於貝魯特的黎巴嫩外交部，宣告那裡是...

印度撤僑專機 空難至少18死

印度一架自杜拜飛回卡利克特的疫情撤僑專機，七日晚間在大雨中降落時衝出跑道，飛機摔落至山谷斷成兩截，至少十八人喪生，一百七...

熱門新聞

只能二選一！美國禁微信 蘋果手機在陸銷量恐大跌

買玩偶見「按鈕位置」嚇壞 媽媽怒斥教壞小孩：按下有喘氣聲

時空旅人4 ni？男子狂買25張同號彩券 爽中370萬

雪上加霜！印度撤僑專機空難1罹難者確診 全部乘客將篩檢

「不可能禁微信！」律師稱違反美國2項憲法權利

日本科學家發現「睡眠開關」 人類冬眠可能成真

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。