加拿大啤酒大烏龍！廠商誤把毛利語「恥毛」當「羽毛」
加拿大一家啤酒廠2年前推出Huruhuru淡色愛爾啤酒，以為Huruhuru在毛利語的意思是「羽毛」，但一位毛利電視名人在臉書貼出影片指正說，Huruhuru這個字的普遍解釋是「恥毛」。
加拿大亞伯達省的Hell's Basement啤酒廠創辦人帕崔昆（Mike Patriquin）為此烏龍事件道歉，並表示將為這款啤酒改名。他告訴加拿大CBS電視網：「我們承認沒有考慮到Huruhuru這個用語一般指的是陰毛，與其參考網路字典，不如與一位毛利人商量。」
帕崔昆說：「我們要澄清，我們的本意絕非要侵犯、占用或冒犯毛利文化或毛利人。如果有人感到不被尊重，我們道歉。」
提出指正的毛利電視名人Te Hamua Nikora也批評紐西蘭一家羽毛店取名Huruhuru。他已聯繫加拿大啤酒廠和紐西蘭羽毛店。他說：「有人認為用毛利語是欣賞，我認為是占用。他們患了自以為有權利使用的通病，不要再用毛利語取名，用你們自己的語言。」
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