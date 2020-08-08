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大馬華裔前財長林冠英 涉索賄交保候傳

世界日報 / 編譯中心╱綜合7日電
大馬華裔前財長林冠英被控索賄。 歐新社
大馬華裔前財長林冠英被控索賄。 歐新社

馬來西亞檳州前首長林冠英7日被控，涉嫌向檳州海底隧道承包商索賄，庭訊後獲准以100萬令吉（約23.8萬美元）和2名擔保人保外候審。

林冠英於2008年至2018年擔任檳州首長，之後在前首相馬哈地領軍的希盟政府擔任財政部長，成為馬來西亞睽違44年後才出現的第三任華人財政部長，許多馬來西亞華人均寄予厚望。

林冠英也是希盟政府失勢後，第一位被控的前內閣部長，目前仍是馬來西亞國會議員，並於2004年開始擔任民主行動黨秘書長迄今。

根據控狀，林冠英是於2011年3月擔任檳城首長期間，涉嫌向承包商扎魯阿末索賄，以協助對方取得檳城海底隧道工程。一旦罪名成立最高可判處20年徒刑、罰金賄款5倍或不超過1萬令吉。

承審法官也要求林冠英繳回國際護照及外交護照，直至審結。此案將於9月9日提審。

反貪會6日晚傳喚林冠英協助調查總額63億令吉（約15億美元）的檳城海底隧道案，15分鐘後，反貪會於9時30分宣布逮捕林冠英，並發文表示將分別於7日在吉隆坡貪污案特別法庭，以及8月10日、11日在檳城地庭審理。

大批媒體從今天早上7時開始就駐守在吉隆坡法庭大廈。此外，林冠英所屬的民主行動黨高層，包括也是黨顧問的父親林吉祥、黨主席陳國偉、現任檳州首長曹觀友、國會議員和州議員等，均在庭外守候。

馬來西亞 吉隆坡 護照

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