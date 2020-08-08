因疫情離開阿聯卻遇死劫…印度撤僑班機斷兩截至少17死

一架載滿因新冠疫情而撤僑公民的印度民航客機，7日晚在大雨中降落時衝出跑道，包括兩名機師在內至少17人死亡，另至少123人受傷。據悉，機上有184名乘客和6名機組人員，搜救仍在進行中，詳細失事原因仍有待調查。

印度快運航空（Air India Express）表示，一架載運190名乘客和機組人員的班機由杜拜起飛，晚間降落在南部克勒拉省的卡利克特（Kozhikode）機場時發生意外。

由電視畫面可以見到，這架客機疑似起落架出現問題，降落時衝出跑道並斷成兩截，但未起火。印度民航總局（DGCA）則指出，飛機「墜入山谷後斷成兩截」。

BBC報導，該航班乘客是從因應新冠疫情而從阿聯酋撤僑的印度公民。

事發後，印度總理莫迪透過推特表示：「為發生在克勒拉省卡利克特的飛機事故感到痛心，我的心與那些失去親人的人同在，願傷者早日康復。」

印度快運航空是印度航空旗下的子公司，過去十年曾發生兩宗飛機衝出跑道事件，其中在2010年5月，該公司一航班在門格洛爾機場出事，導致158人死亡；而在去年7月在同一機場亦發生類似事件。

豪雨和洪水重創 上百人死亡

另據報導，飛機可能因惡劣天氣而失事。印度因雨季帶來豪雨造成孟買、卡納塔卡省、克勒拉省和阿薩姆省地淹水成災，山洪引發山崩和土石流，至少有上百人喪生，卡利克特所在的克勒拉省7日有13人喪生。